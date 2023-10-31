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ليزا كودرو: وفاة ماثيو بيري لا تبدو حقيقية بالنسبة لنا

10/31/2023 4:54:13 AM
(MENAFN- Youm7) على الرغم من أن الأسباب الرسمية لوفاة الممثل العالمى ماثيو بيري المفاجئة لم تُعرف بعد، إلا أنه يبدو أن الممثلة ليزا كودرو، التي شاركته في بطولة مسلسل Friends، لديها فكرة عما قد حدث للممثل البالغ من العمر 54 عامًا.

وفقًا لوسائل الإعلام مثل TMZ ولوس أنجلوس تايمز، بعد وفاة بيري في الجاكوزي بمنزله، لم يتم العثور على أي مخدرات غير مشروعة، ولكن تم العثور على بعض الأدوية الموصوفة مثل "مزيلات القلق" و"مضادات الاكتئاب".


ماثيو بيري وليزا كودرو

وذكرت وسائل الإعلام تلك أنه لم تكن هناك أي علامات واضحة للعنف، كما تم استبعاد القتل أو الانتحار المفترض.

ولم يتحدث أي من النجوم الخمسة الآخرين من مسلسل Friends، وهم جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات ليبلانك، وديفيد شويمر، إلى الان.

إلا أن أحدهم قد يكون لديه شكوك حول ما قد حدث لزميله وصديقه، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، من المفترض أن يكون لدى ليزا كودرو، التي لعبت دور فيبي بوفيه في المسلسل الناجح، فرضية حول ما حدث.

وقال مصدر مقرب من الممثلة للصحيفة البريطانية: "على الرغم من أن لا أحد يريد أن يصدق أنه دواء، سواء كان موصوفا أم لا، إلا أن هذه فكرة في أذهانهم بالطبع، وإنهم يعتقدون أنه لا بد أنه تناول شيئًا لم يخلط بالماء الدافئ".

ووفقا لمصدر ديلي ميل، كانت ليزا كودرو قد قالت إن وفاة ماثيو بيري "لا تبدو حقيقية، لأي من أفراد المسلسل"، في إشارة إلى الأصدقاء الستة المحبوبين في المسلسل الذي تم بثه من عام 1994 إلى عام 2004.

ووفقًا لشهادة الشرطة، فإن الممثلة وبقية الممثلين "وعدوا" بحضور جنازة الممثل "ويمكنهم حتى تبني كلبه".







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