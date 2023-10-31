صناع مسلسل العودة بطولة شريف سلامة يسافرون للأقصر لمدة 4 أيام

MENAFN - Youm7) سافر المخرج أحمد حسن وكرو التصوير والإخراج بمسلسل"العودة" بطولة النجم شريف سلامة، إلى مدينة الأقصر لتصوير المشاهد الخارجية، حيث من المقرر أن يسافر الممثلون تباعًا من الغد والتصوير يستغرق 4 أيام هناك، ومن المقرر أن يسافر من الممثلين كل من شريف سلامة، تارا عماد، عصام السقا وآخرون.

وصور المخرج أحمد حسن عدة مشاهد من المسلسل الذى يعد من أبرز مسلسلات في موسم الأوف سيزون، حيث صور في مناطق مدينة 6 أكتوبر وبعض الشقق ومناطق أخرى.

يناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل من إنتاج شركة أروما أستديوز

للمنتج تامر مرتضى ، واشراف عام على الانتاج مصطفى العوضى ، بطولة شريف سلامة، عصام السقا ، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى، تامر سعد،

وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.



