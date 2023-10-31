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66 عامًا على فيلم لا أنام.. أحد كلاسيكيات السينما المصرية

10/31/2023 4:54:12 AM
(MENAFN- Youm7) يمر اليوم الثلاثاء، 66 عامًا على فيلم "لا أنام "، حيث عرض لأول مرة في 31 أكتوبر 1957، ضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن وقتها.

تدور أحداث الفيلم حول "نادية" التى تزوج والدها من "صفية" بعد أن قام بتطليق أمها، فشعرت بالغيرة الشديدة، وفعلت كل ما بوسعها حتى تم طلاقها هى الأخرى، فتشعر "نادية" بتأنيب الضمير وتسعى لتزويج أبيها من صديقتها القديمة، وتتوالى الأحداث.

وفيلم لا أنام ضم نخبة من أهم نجوم الفن العربى وهم فاتن حمامة، يحيى شاهين،
عمر الشريف، هند رستم، عماد حمدى، مريم فخر الدين، رشدى أباظة، و تأليف إحسان عبد القدوس و من إخراج صلاح أبو سيف،

سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بدأت مسيرتها الفنية، عندما فازت بمسابقة أجمل طفلة فى مصر، قرأ والدها إعلان للمخرج محمد كريم، يطلب طفلة لدور بفيلم "يوم سعيد" امام الفنان محمد عبد الوهاب ، فكان دخولها الفن بالصدفة.

اقتنع المخرج محمد كريم بموهبتها ورشحها لأول أدوارها "أنيسة "بفيلم يوم سعيد "،وحققت الطفلة فاتن نجاحا كبيرا وجذبت الأنظار لموهبتها، وبعد 4 سنوات استدعاها نفس المخرج لمرة ثانية لتمثل دور بفيلم "رصاصة فى القلب"(1944)

توقفت فاتن حمامة عن التمثيل سنة 2000 ، وكان آخر عمل لها مسلسل "وجه القمر" وأوصت بعدم إقامة عزاء لها، ونعتها رئاسة الجمهورية فى بيان "و قالت فيه إن مصر فقدت قيمة فنية كبيرة"









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