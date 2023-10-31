أنا وابن خالتى أول أفلام موسم رأس السنة السينمائى وطرحه فى 14 ديسمبر

MENAFN - Youm7) أعلن صناع فيلم "أنا وابن خالتى " بطولة النجمين بيومى فؤاد وسيد رجب، طرح الفيلم في دور العرض يوم 14 ديسمبر المقبل، حيث طرحت الشركة أيضًا الأفيش الرسمي للعمل والذى تصدره سيد رجب وبيومى فؤاد.

فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، ميمي جمال، علي لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح، وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

يشار إلى أن سيد رجب كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو وعدد كبير من الفنانين، كما ينتظر بدء تصوير فيلم ولاد رزق 2 مع المخرج طارق العريان.

أما النجم بيومى فؤاد ينتظر بدء تصوير فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز والمقرر انطلاقه الفترة المقبلة وهو من إخراج أحمد علاء.