قدم جيمس بوند فى سبعة أفلام وحصل على الأوسكار مرة.. ذكرى رحيل شون كونرى

MENAFN - Youm7) شون كونري من الممثلين الذين سطر لهم تاريخ الفن في العالم سطورًا وذلك للكثير من الإنجازات الفنية التي حققها، والتي منها مثلاً أنه قدم شخصية العميل البريطاني "جيمس بوند" حوالي 7 مرات، وهو أول من أدى هذا الدور.

شون كونري رحل يوم

31 أكتوبر 2020، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد رحلة فنية ثرية حصل خلالها علي الكثير من الجوائز والأوسمة والألقاب التي منها لقب فارس عام (2000)، وجائزة إنجاز العمر لمعهد الفيلم الأمريكي عام 2006، وجائزة إنجاز العمر لأكاديمية الأفلام الأوروبية عام 2005، جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد (عن عمل: الممنوع لمسهم) (1988).

"شون كونري" بدأ سلسلة أفلام العميل 007 الشهيرة، مع الدكتور «نو» وكان أول أفلام هذه السلسلة، وهو يختلف إلى حد ما عن الرواية التي حملت هذا الاسم وكتبها مؤلف الشخصية «أيان فلمنج» Ian Fleming عام 1958، وشجع نجاح الفيلم شركة الإنتاج "إيون" EON على الانطلاق في تقديم أفلام أخرى، وظلت تلك الشخصية ملازمة لكونري، وتخلى عنها بعد فيلم "ماسات إلى الأبد" عام 1971، وصرح على الملأ بأنه لن يؤدي شخصية «بوند» مرة أخرى أبدا!

ولكن "كونري" عاد مع بداية الثمانينيات وقدمها مرة اخري

شون كونري حاول الخروج من عباءة جيمس بوند بعمل عدة أفلام تتنوع بين الخيال العلمي والرومانسية وعالم العصابات مثل (الخيمة الحمراء)، (زاردوز)، (الفدية) والفيلم السياسي (الرجل التالي)، ومع تقدمه في العمر بدأ يتحرك في أدوار معينة تتناسب عمره حتى وصل إلى الأدوار المساعدة في الثمانينات، وبوصوله الخمسينات من عمره كان ما زال يحتفظ بوسامته وصحته وواصل أدواره البارعة في أفلام مثل (خارج الأرض) عام 1982، (الرجل ذو العدسات القاتلة) عام 1987، وغيرها.

حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (الممنوع لمسهم) عام 1987 والذي اشترك في بطولته مع كيفن كوستنر وروبرت دي نيرو، وعمل كونري مع المخرج ستيفن سبيلبرج لأول مرة في فيلم (أنديانا جونز والمحارب الأخير) عام 1989 الذي تقاسم بطولته مع هاريسون فورد، وتوالت أدوار شون كونري

في التسعينات بين عدة أفلام مثل (منزل روسيا) عام 1990، (رجل الطب) عام 1992، (الشمس المشرقة) عام 1994، (الصخرة) عام 1996، و (الفخ) عام 1999، وحصل عام 1999 على وسام الفروسية من الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وقال عنه سبيلبرج: شون كونري ليس مثل أي ممثل آخر، فهو أسطورة حقيقية من أستكلندا، لأنه نوع من الرجال يحبه الجميع وتعشقه النساء خاصة، وهو غير منافق، فهو نجم سيخلده التاريخ.