قدم جيمس بوند فى سبعة أفلام وحصل على الأوسكار مرة.. ذكرى رحيل شون كونرى

(MENAFN
- Youm7) شون كونري من الممثلين الذين سطر لهم تاريخ الفن في العالم سطورًا وذلك للكثير من الإنجازات الفنية التي حققها، والتي منها مثلاً أنه قدم شخصية العميل البريطاني "جيمس بوند" حوالي 7 مرات، وهو أول من أدى هذا الدور.
شون كونري رحل يوم
31 أكتوبر 2020، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد رحلة فنية ثرية حصل خلالها علي الكثير من الجوائز والأوسمة والألقاب التي منها لقب فارس عام (2000)، وجائزة إنجاز العمر لمعهد الفيلم الأمريكي عام 2006، وجائزة إنجاز العمر لأكاديمية الأفلام الأوروبية عام 2005، جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد (عن عمل: الممنوع لمسهم) (1988).
"شون كونري" بدأ سلسلة أفلام العميل 007 الشهيرة، مع الدكتور «نو» وكان أول أفلام هذه السلسلة، وهو يختلف إلى حد ما عن الرواية التي حملت هذا الاسم وكتبها مؤلف الشخصية «أيان فلمنج» Ian Fleming عام 1958، وشجع نجاح الفيلم شركة الإنتاج "إيون" EON على الانطلاق في تقديم أفلام أخرى، وظلت تلك الشخصية ملازمة لكونري، وتخلى عنها بعد فيلم "ماسات إلى الأبد" عام 1971، وصرح على الملأ بأنه لن يؤدي شخصية «بوند» مرة أخرى أبدا!
ولكن "كونري" عاد مع بداية الثمانينيات وقدمها مرة اخري
شون كونري حاول الخروج من عباءة جيمس بوند بعمل عدة أفلام تتنوع بين الخيال العلمي والرومانسية وعالم العصابات مثل (الخيمة الحمراء)، (زاردوز)، (الفدية) والفيلم السياسي (الرجل التالي)، ومع تقدمه في العمر بدأ يتحرك في أدوار معينة تتناسب عمره حتى وصل إلى الأدوار المساعدة في الثمانينات، وبوصوله الخمسينات من عمره كان ما زال يحتفظ بوسامته وصحته وواصل أدواره البارعة في أفلام مثل (خارج الأرض) عام 1982، (الرجل ذو العدسات القاتلة) عام 1987، وغيرها.
حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (الممنوع لمسهم) عام 1987 والذي اشترك في بطولته مع كيفن كوستنر وروبرت دي نيرو، وعمل كونري مع المخرج ستيفن سبيلبرج لأول مرة في فيلم (أنديانا جونز والمحارب الأخير) عام 1989 الذي تقاسم بطولته مع هاريسون فورد، وتوالت أدوار شون كونري
في التسعينات بين عدة أفلام مثل (منزل روسيا) عام 1990، (رجل الطب) عام 1992، (الشمس المشرقة) عام 1994، (الصخرة) عام 1996، و (الفخ) عام 1999، وحصل عام 1999 على وسام الفروسية من الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وقال عنه سبيلبرج: شون كونري ليس مثل أي ممثل آخر، فهو أسطورة حقيقية من أستكلندا، لأنه نوع من الرجال يحبه الجميع وتعشقه النساء خاصة، وهو غير منافق، فهو نجم سيخلده التاريخ.
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