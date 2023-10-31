التفكير وتقبل الهزيمة من صفات الأشخاص الأذكياء.. يا ترى أنت منهم؟

MENAFN - Youm7) هناك بعض العادات التى يمارسها الأشخاص الأذكياء، منها الصمت والاستماع وغيرها من العادات، والذكاء يعتبر التعامل مع المواقف المختلفة بطريقة إبداعية ، ويوجد بعض الأمور التي يفعلها الشخص الذكى، والتي تجعله مختلف مع من حوله، وفقًا لموقع "timesofindia".



شخص ذكى

أشياء يفعلها الشخص الذكى والتي تجعله مختلف عن من حولهلا يتحدث عن مدى ذكائه

الشخص الذكى، لا يتفاخر بنفسه، فهو لا يحتاج لذلك، لأن الأنسان الذكى سيلاحظه الناس دون أن يظهر ذلك، ولن يكون مضطر أن يخبر من حوله بأنه يمتلك ذكاء حاد، ويتحدث عن صفاته العديدة، فالشخص الذكى لا يهتم بكيفية نظر الآخرين له، بل يكون مشغول بالشئ الذى ينمى عقله.

أنه وحيد

قد يظن البعض أن الشخص المنعزل فاشل، ولكن هذا غير صحيح، لأن الشخص الذى يكون محاط بالناس لن يلاحظ الأشياء من حوله، أما الشخص عندما يكون بمفرده من السهل عليه أن يلاحظ بعض الأشياء مع اكتساب المزيد من المعرفة ولهذا يفضل لاشخص الذكى أن يجلس بمفرده.



يجلس بمفرده

يتقبل الفشل

من المعروف أن أي شخص معرض للفشل، وعلى الشخص الذكى أن يتقبل مروره بالفشل، لأنه يتعلم منه ويكتسب خبرات كبيرة، ويفهم ذلك لأن بعدة عدة محاولات من الفشل يأتي النجاح.



يتقبل الفشل

يتعلم من تجاربه

لا يمكن للمرء أن يحصل على المعرفة والتعلم إلا من خلال قراءة الكتب، ونفس الأمر بالنسبة للتعلم من التجارب، فيوجد الكثير ليتعلمه الشخص من التجارب اليومية التي يمر عليها، بل ويبحث عنها، والتي تجعل الشخص يتعلم بشكل أفضل في المستقبل.



التعلم من التجارب

يحب أحلام اليقظة:

يوجد عادة أخرى وهى أن الشخص الذكى يترك عقله ينطلق في أفكار عديدة، مما يعزز من المهارات التى لديه للإبداع، وحل المشكلات بشكل عبقرى، ويعزز من مستوى الإبداع لديه، مع فهم أي مشكلة أمامه، وتقيم الوضع لحلها بنفسه.

احلام اليقظة



