التفكير وتقبل الهزيمة من صفات الأشخاص الأذكياء.. يا ترى أنت منهم؟

(MENAFN
- Youm7) هناك بعض العادات التى يمارسها الأشخاص الأذكياء، منها الصمت والاستماع وغيرها من العادات، والذكاء يعتبر التعامل مع المواقف المختلفة بطريقة إبداعية ، ويوجد بعض الأمور التي يفعلها الشخص الذكى، والتي تجعله مختلف مع من حوله، وفقًا لموقع "timesofindia".
شخص ذكى
أشياء يفعلها الشخص الذكى والتي تجعله مختلف عن من حوله
لا يتحدث عن مدى ذكائه
الشخص الذكى، لا يتفاخر بنفسه، فهو لا يحتاج لذلك، لأن الأنسان الذكى سيلاحظه الناس دون أن يظهر ذلك، ولن يكون مضطر أن يخبر من حوله بأنه يمتلك ذكاء حاد، ويتحدث عن صفاته العديدة، فالشخص الذكى لا يهتم بكيفية نظر الآخرين له، بل يكون مشغول بالشئ الذى ينمى عقله.
أنه وحيد
قد يظن البعض أن الشخص المنعزل فاشل، ولكن هذا غير صحيح، لأن الشخص الذى يكون محاط بالناس لن يلاحظ الأشياء من حوله، أما الشخص عندما يكون بمفرده من السهل عليه أن يلاحظ بعض الأشياء مع اكتساب المزيد من المعرفة ولهذا يفضل لاشخص الذكى أن يجلس بمفرده.
يجلس بمفرده
يتقبل الفشل
من المعروف أن أي شخص معرض للفشل، وعلى الشخص الذكى أن يتقبل مروره بالفشل، لأنه يتعلم منه ويكتسب خبرات كبيرة، ويفهم ذلك لأن بعدة عدة محاولات من الفشل يأتي النجاح.
يتقبل الفشل
يتعلم من تجاربه
لا يمكن للمرء أن يحصل على المعرفة والتعلم إلا من خلال قراءة الكتب، ونفس الأمر بالنسبة للتعلم من التجارب، فيوجد الكثير ليتعلمه الشخص من التجارب اليومية التي يمر عليها، بل ويبحث عنها، والتي تجعل الشخص يتعلم بشكل أفضل في المستقبل.
التعلم من التجارب
يحب أحلام اليقظة:
يوجد عادة أخرى وهى أن الشخص الذكى يترك عقله ينطلق في أفكار عديدة، مما يعزز من المهارات التى لديه للإبداع، وحل المشكلات بشكل عبقرى، ويعزز من مستوى الإبداع لديه، مع فهم أي مشكلة أمامه، وتقيم الوضع لحلها بنفسه.
احلام اليقظة
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