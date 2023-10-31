ينفع وجبة للشغل وللمدرسة.. طريقة عمل ساندويتش الشاورما اللذيذ

MENAFN - Youm7) هناك العشرات من أطعمة الشوارع الشهيرة، ولكن لا شيء أكثر شهرة من الشاورما وتعد وجبة الشاورما اختيار مثالى للعمل أو الغداء المدرسي، في السطور التالية نتعرف على كيفية عمل طبق الشاورما وفقًا لما نشره موقع "dimitrasdishes".

إليك طريقة عمل الشاورما في المنزل:شاورما الدجاج المكونات

- 500 جرام من صدور الدجاج أو لحم البقر مقطعة إلى شرائح رفيعة

- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- 4 فصوص من الثوم المهروس

- 2 ملعقة صغيرة من البابريكا

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون

- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

- 1 ملعقة صغيرة من الكركم

- 1/2 ملعقة صغيرة من القرفة

- عصير ليمونة واحدة

- ملح وفلفل حسب الذوق

للتقديم

- خبز الشاورما

- خضار مقطعة شرائح "خس، طماطم، خيار، بصل"

- صلصة الثوم أو الطحينة

طريقة عمل الشاورما الطريقة

1. في وعاء، ضعي زيت الزيتون والثوم المهروس والتوابل "البابريكا، الكمون، الكزبرة المطحونة، الكركم، القرفة"، قومى بتحريك المكونات جيدًا حتى تتجانس.

2. أضف عصير الليمون وقلب جيدًا.

3. ضعي

شرائح الدجاج أو لحم البقر في الوعاء وقلبها بشكل جيد حتى تتغطى بالتتبيلة. اتركها تتبخر في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ويفضل لمدة 4 ساعات أو طوال الليل لتحصل على نكهة أفضل.

4. سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة. قومى بإضافة شرائح الدجاج أو لحم البقر المتبلة إلى المقلاة وقلبها بانتظام حتى ينضج وتصبح ذهبية اللون ومطهية تمامًا.

5. قومى بتسخين خبز الشاورما في الفرن أو الشواية.

6. قومى بتجهيز خضار التقديم "الخس، الطماطم، الخيار، البصل" وقطعها إلى شرائح رفيعة.

7. قومى بوضع شرائح الشاورما على خبز الشاورما المسخن وأضف الخضار المقطعة.

8. يمكنكِ تتبيل الشاورما بصلصة الثوم أو الطحينة حسب الرغبة.

9. قومى بلف خبز الشاورما حول الحشوة بإحكام وقدمها على الفور.

تذكر أن هذه هي طريقة أساسية لعمل الشاورما، ويمكنك تعديل التوابل والتتبيلة حسب ذوقك الشخصي. كما يمكنك إضافة المزيد من الخضار أو الصلصة حسب تفضيلاتك.



