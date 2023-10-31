5 تصميمات رقيقة ومحببة لبلكونة أكثر راحة وجاذبية

(MENAFN
- Youm7) عند تصميم الشقة قد يتغافل البعض عن تنسيق البلكونة التى فى المنزل، والتى تعتبر متنفس له، فيمكن للشخص أن يجعل البلكونة مكان مميز ليجلس فيه هو وأفراد الأسرة، ويمكن أن يستقبل فيها الأصدقاء، والاستمتاع ببعض الوقت المرح، مع وضع كراسى مريحة، وبعض النباتات التى تفى بالغرض لأعطاء طلة طبيعية مبهجة، ويوجد بعض الأفكار المبتكرة لعمل شرفة أكثر من رائعة، ولمعرفة كيف يمكن يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع " architecturaldigest".
أفكار شرفة مريحة ومبتكرة
إضافة طاولة صغيرة
قد يستيقظ الشخص فى الصباح الباكر ليجلس في بلكونة منزله ليستمتع باحتساء قهوته في الهواء، مهما كانت البلكونة صغيرة، فيمكن وضع طاولة وكرسى، ويمكن اختيار الكرسى يسمح بطيه حتى يمكن وضعه بالداخل بشكل سلس وسهل.
طاولة صغيرة
تثبيت مقاعد مدمجة
يوجد اقتراح أخر وهو وضع مقاعد مدمجة فى الشرفة، تستوعب العديد من الأشخاص فى وقت واحد على أن تكون مصفوفة بطريقة مرتبة وجذابة تعطى هدوء للمكان
مقعد خشب
وضع الخضرة
يمكن تجهيز الشرفة بوضع أحواض كثيرة من الزرع والنباتات الخضراء، والتى تعطى شكل الغابات المميزة المريحة للأعصاب، والعشب الأخضر قادر على أعطاء رائحة مميزة ومنعشة.
الزرع
اختيار الوسائد الأرضية
لمن لا يريد أن يضع أثاث فى الشرفة من السهل أن يعطيها جمال وأناقة بدونه عن طريق إضافة الوسادئ الأرضية الملونة، والتى تمنح من يجلس عليها الراحة والاسترخاء، ومن السهل إدخالها فى المنزل وقت الحاجة إليها.
الوسائد
علق كرسى أو ضع أرجوحة
قد يريد الشخص أن يجلس وفى نفس الوقت يشعر بالاستمتاع فلا يوجد مشكلة أن يضع كرسى يعلقه فى الشرفة أو يتم وضع أرجوحة، للشعور المريح والمحبب الذى يمنح السعادة والبهجة.
ارجوحة
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