5 تصميمات رقيقة ومحببة لبلكونة أكثر راحة وجاذبية

MENAFN - Youm7) عند تصميم الشقة قد يتغافل البعض عن تنسيق البلكونة التى فى المنزل، والتى تعتبر متنفس له، فيمكن للشخص أن يجعل البلكونة مكان مميز ليجلس فيه هو وأفراد الأسرة، ويمكن أن يستقبل فيها الأصدقاء، والاستمتاع ببعض الوقت المرح، مع وضع كراسى مريحة، وبعض النباتات التى تفى بالغرض لأعطاء طلة طبيعية مبهجة، ويوجد بعض الأفكار المبتكرة لعمل شرفة أكثر من رائعة، ولمعرفة كيف يمكن يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع " architecturaldigest".

أفكار شرفة مريحة ومبتكرةإضافة طاولة صغيرة

قد يستيقظ الشخص فى الصباح الباكر ليجلس في بلكونة منزله ليستمتع باحتساء قهوته في الهواء، مهما كانت البلكونة صغيرة، فيمكن وضع طاولة وكرسى، ويمكن اختيار الكرسى يسمح بطيه حتى يمكن وضعه بالداخل بشكل سلس وسهل.



طاولة صغيرة

تثبيت مقاعد مدمجة

يوجد اقتراح أخر وهو وضع مقاعد مدمجة فى الشرفة، تستوعب العديد من الأشخاص فى وقت واحد على أن تكون مصفوفة بطريقة مرتبة وجذابة تعطى هدوء للمكان



مقعد خشب

وضع الخضرة

يمكن تجهيز الشرفة بوضع أحواض كثيرة من الزرع والنباتات الخضراء، والتى تعطى شكل الغابات المميزة المريحة للأعصاب، والعشب الأخضر قادر على أعطاء رائحة مميزة ومنعشة.



الزرع

اختيار الوسائد الأرضية

لمن لا يريد أن يضع أثاث فى الشرفة من السهل أن يعطيها جمال وأناقة بدونه عن طريق إضافة الوسادئ الأرضية الملونة، والتى تمنح من يجلس عليها الراحة والاسترخاء، ومن السهل إدخالها فى المنزل وقت الحاجة إليها.



الوسائد

علق كرسى أو ضع أرجوحة

قد يريد الشخص أن يجلس وفى نفس الوقت يشعر بالاستمتاع فلا يوجد مشكلة أن يضع كرسى يعلقه فى الشرفة أو يتم وضع أرجوحة، للشعور المريح والمحبب الذى يمنح السعادة والبهجة.





ارجوحة



