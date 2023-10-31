Tuesday, 31 October 2023 02:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 تصميمات رقيقة ومحببة لبلكونة أكثر راحة وجاذبية

10/31/2023 4:54:10 AM
(MENAFN- Youm7) عند تصميم الشقة قد يتغافل البعض عن تنسيق البلكونة التى فى المنزل، والتى تعتبر متنفس له، فيمكن للشخص أن يجعل البلكونة مكان مميز ليجلس فيه هو وأفراد الأسرة، ويمكن أن يستقبل فيها الأصدقاء، والاستمتاع ببعض الوقت المرح، مع وضع كراسى مريحة، وبعض النباتات التى تفى بالغرض لأعطاء طلة طبيعية مبهجة، ويوجد بعض الأفكار المبتكرة لعمل شرفة أكثر من رائعة، ولمعرفة كيف يمكن يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع " architecturaldigest".

أفكار شرفة مريحة ومبتكرة

إضافة طاولة صغيرة

قد يستيقظ الشخص فى الصباح الباكر ليجلس في بلكونة منزله ليستمتع باحتساء قهوته في الهواء، مهما كانت البلكونة صغيرة، فيمكن وضع طاولة وكرسى، ويمكن اختيار الكرسى يسمح بطيه حتى يمكن وضعه بالداخل بشكل سلس وسهل.


طاولة صغيرة

تثبيت مقاعد مدمجة

يوجد اقتراح أخر وهو وضع مقاعد مدمجة فى الشرفة، تستوعب العديد من الأشخاص فى وقت واحد على أن تكون مصفوفة بطريقة مرتبة وجذابة تعطى هدوء للمكان


مقعد خشب

وضع الخضرة

يمكن تجهيز الشرفة بوضع أحواض كثيرة من الزرع والنباتات الخضراء، والتى تعطى شكل الغابات المميزة المريحة للأعصاب، والعشب الأخضر قادر على أعطاء رائحة مميزة ومنعشة.


الزرع

اختيار الوسائد الأرضية

لمن لا يريد أن يضع أثاث فى الشرفة من السهل أن يعطيها جمال وأناقة بدونه عن طريق إضافة الوسادئ الأرضية الملونة، والتى تمنح من يجلس عليها الراحة والاسترخاء، ومن السهل إدخالها فى المنزل وقت الحاجة إليها.


الوسائد

علق كرسى أو ضع أرجوحة

قد يريد الشخص أن يجلس وفى نفس الوقت يشعر بالاستمتاع فلا يوجد مشكلة أن يضع كرسى يعلقه فى الشرفة أو يتم وضع أرجوحة، للشعور المريح والمحبب الذى يمنح السعادة والبهجة.



ارجوحة








MENAFN31102023000132011024ID1107343377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث