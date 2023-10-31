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سنبقى فى غزة.. عبد الرحمن رسم لوحات تعبر عن الشهداء الأطفال فى غزة

10/31/2023 4:54:09 AM
(MENAFN- Youm7) منذ بداية أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء الفلسطينين، واستهداف المستشفيات والأماكن المدنية التي كان يعالج بها المصابين، والبعض يحتمي بها من القصف الغاشم، جعل عبدالرحمن الشاب المصري في حالة من الغضب والحزن خاصة مع مشاهدة ضحايا وشهداء مستشفى المعمداني ، خاصة مع استماعه لحكاية كل طفل شهيد، الأمر الذي جعله يستلهم منهم بعض الجُمل المعبرة عنهم، بل وصمم وجوههم كلوحات فنية مضاف لها بعض الكلمات التي تعبر عنهم.



أطفال غزة لا تعتد المشهد.. عبد الرحمن رسم لوحات تعبر عن الشهداء الأطفال في غزة

قال عبد الرحمن في حديثه لـ "اليوم السابع" إنه بعد قصف مستشفى المعمداني أراد أن يفعل أي شيء لأطفال غزة من الشهداء، الأمر الذي جعله يقتبس جمل تعتبر عنهم ورسم ملامحهم في لوحات خاصة، بدأ برسم لوحة الأخوة ثم رسمة خاصة ليوسف الشهير بالشعر الكيرلي، بجانب تفاصيل الرسم الذي لم يتركه إلا وجعله معبراً عن الألم الذي عاشه هؤلاء الأطفال، بل وجعلهم يظهرون بطولتهم في الشهادة وأنهم بالنسبة لنا أبطال.


العدوان الاسرائيلي

وتابع وهو خريج كلية التربية الفنية بجامعة حلوان قائلاً: "الحقيقة كان جوايا مشاعر مختلطة بين إني مش عارف أعمل حاجة، حزن وغضب من اللي بشوفوا، ومتكتف، حاجات كتير حتي لو كنت قولتها مكنتش هعرف أعبر عنها غير في الرسم واللوحات إللي عملتها"


موسم قطف الزيتون


تصميم اللوحات

وأضاف أن الرسومات بالديجيتال أرت أو بمعنى أدق كما عبر عنها أنها "لوحات رقمية" اتخذت طابع بسيط، يجعلك تشعر بالأحداث التي مر بها الأطفال الشهداء من فلسطين الحبيبة، بجانب الجُمل التي أضافها للرسومات والتي جعلتها لها معاني كثيرة منها "لا تعتاد المشهد" على صورة يد الشهيد التي لم يتعد عمرها شهر واحد نبيلة نوفل، و "سنبقى في غزة" و "في موسم قطف الزيتون.. قُصف الفلسطينيون".


نبيلة نوفل



يوسف








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