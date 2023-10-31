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مستشار رئاسة الجمهورية ومسئولو الإسكان يتفقدون مشروع تطوير حديقة الأزبكية

10/31/2023 4:54:08 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد اللواء حسن عبد الشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مشروع تطوير حديقة الأزبكية، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير على أرض الواقع، ووضع الحلول المناسبة للتغلب على معوقات التنفيذ، وذلك في إطار متابعة مشروعات تطوير القاهرة الخديوية.



واستمع اللواء حسن عبدالشافي، ومرافقوه، إلى شرح مفصل عن تطوير مفردات الحديقة، حيث تم الانتهاء من جميع المنشآت الخاصة بالحديقة والمرافق الرئيسية، وجار تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعات، كما زاروا مبني نادي السلاح والذى يُعد من أقدم الأندية في الشرق الأوسط، واستعرضوا خطة التطوير المقترحة، لاستعادة القيمة المعمارية والتراثية للمبنى.



واطلع مستشار رئاسة الجمهورية ومرافقوه على تصميم منطقة أكشاك الكتب الجديدة على حدود الحديقة، والتي تم تصميمها من خلال مسابقة معمارية بين طلاب الجامعات المصرية، بجانب مناقشة مقترح تطوير المنطقة المحيطة بالحديقة، متمثلة في ميدان الأوبرا، وتطوير جراج ميدان الأوبرا، وتنظيم تواجد الباعة الجائلين.



وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مشروع تطوير حديقة الأزبكية، يشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتعد حديقة الأزبكية من أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، وتم تنفيذها فى القرن التاسع عشر فى عهد الخديوي إسماعيل، ويتم تطويرها حالياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية.












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