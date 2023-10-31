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الضرائب تنظم ندوة مع شركة أرنست أند يونج لشرح منظومة توحيد معايير ضريبة المرتبات

10/31/2023 4:54:07 AM
(MENAFN- Youm7) نظمت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة أرنست أند يونج ندوة لشرح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات في إطار سلسلة ندوات التوعية المجانية التي تنظمها المصلحة عن المنظومة .



وقال
الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية إن اللقاءات والندوات المجانية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني تأتي علي رأس أولويات المصلحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بفتح قنوات تواصل مستمرة مع مؤسسات المجتمع المختلفة للوقوف علي أي عقبات أو عراقيل تواجههم عند تطبيق المنظومات الضريبية المميكنة ، وكذلك لنشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق هذه المنظومات بشكل صحيح بما يحفظ حقوق المواطنين ويحفظ كذلك حقوق الخزانة العامة للدولة.



وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة ، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.



وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي ، قائلًا إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.



وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجورو المرتبات تقوم بإحتساب الضريبة و ترحيل المطالبة علي منظومة الميكنة الشاملة
ليتم دفعها، مضيفا أنه يمكن التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل بين أنظمة المرتبات الحالية لدي الممولين و المنظومة حيث أن المنظومة تقوم باحتساب الضريبة وليس لها علاقة باحتساب المرتبات ، كما يمكن الإدخال علي المنظومة عن طريق شيت الإكسيل أو الإدخال اليدوي من خلال البوابة .



وقال أيمن سعد
مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الندوة التي نظمتها المصلحة بالتعاون مع شركة إرنست أند يانج ، أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي على المجتمع ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة منذ15 أكتوبر 2023 ، مشيرًا إلى إلزام ممولي المرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية )
من المنظومة اعتبارا من 15 ديسمبر 2023، موضحًا
أن البيئة التجريبية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،
التي تتيحها المصلحة للممولين قبل الإنطلاق علي البيئة الفعلية ، تهدف إلى إتاحة الفرصة للممولين للتدريب
علي كيفية الإدخال علي المنظومة
، بدون أي تأثير شكلي أو إجرائي لدى مصلحة الضرائب المصرية .



وأشارأيمن سعد إلي أن جميع الشركات أو الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأموريتها إلى مأمورية أخري صدر لمموليها قرار إلزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات،
يجب عليها
أن تلتزم بالمنظومة بدءًا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة، موضحًا أنه يجوز لأي من الشركات أو الجهات التي لم يحن موعد إلزامها بتطبيق المنظومة ، طلب الانضمام لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.



وأوضح " أيمن سعد " أنه للاستفسارات الخاصة بالمنظومة يمكن الإتصال علي الرقم المختصر 16395 ثم الضغط علي رقم 7 ثم رقم 1
للاستفسارات الضريبية
أوعلى رقم 2 للإستفسارات الفنية ، أو التواصل علي رقم الشكاوي علي الواتساب علي رقم 0123193954 أو التواصل عن طريق الإيميل

كما يمكن الإطلاع علي دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات و دليل الأسئلة الشائعة للمنظومة، و كافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة و تسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة من خلال الدخول علي الرابط التالي

الإطلاع و تحميل نماذج منظومة توحيد معايير و أسس احتساب ضريبة الأجور و المرتبات من خلال الرابط التالي

وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية إن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات تتيح
3 طرق للتكامل مع
المنظومة على حسب ما يتناسب مع حالة كل شركة وعدد العاملين بها
، موضحًا أنواع الصرفية
للقطاع الخاص وهى صرفية أساسية، وصرفية إضافية، وبدون موظفين ) بينما أنواع الصرفية لقطاع الأعمال العام و القطاع الحكومي تتمثل في
صرفية أساسية بدون الدمغة النسبية ، وصرفية إضافية بدون الدمغة النسبية ،
وذلك لأنهم خاضعين للدمغة النسبية و لأن بعض جهات قطاع الأعمال العام غير خاضعة للدمغة النسبية ، فتم توفير ذلك الإختيار لهم في خانة نوع الصرفية علي المنظومة ، مشيرًا إلى أن الصرفية الأساسية يكون لها إعفاء شخصي بينما الصرفية الإضافية لا يكون لها إعفاء شخصي و بالتالي يتم رفع صرفية أساسية واحدة لكل رقم قومي .



وأفاد وائل السيد أن المقابل النقدي لرصيد الأجازات أثناء الخدمة ،
عبارة عن شقين شق خاضع للضريبة و هو ما يتم صرفه أثناء خدمة الموظف ، و شق يتم صرفه بعد إنتهاء خدمة الموظف أو إنتهاء العلاقة التعاقدية و هذا يكون معفي من الخضوع للضريبة .



من الجدير بالذكر الندوة أنه حضر الندوة حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لادارة و تنمية المواهب
ومني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات و عضو بلجنة التغيير للمشروع، وأميرة عبدالله مدير ادارة التسويق المحلي، ودينا مدحت مشرف الندوة، ومن جانب شركة ايرنست أند يونج حضر أحمد السيد الشريك ورئيس قسم الضرائب بشركة أرنست أند يونج مصر، و أحمد جلال أبو الفتوح الشريك بقسم الضرائب بشركة أرنست أند يونج مصر، ووليد جمال المدير التنفيذي بمكتب ارنست و يونج وايمان عاطف المدير التنفيذي بشركة ارنست أنديونج .












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