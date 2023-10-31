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نائب وزير الإسكان يشارك فى فعاليات الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه

10/31/2023 4:54:07 AM
(MENAFN- Youm7) شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في افتتاح الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئـيس الجمهورية، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" وذلك بمشاركة 64 كيانا إقليميا ودوليا، والذي يعد منصة دولية للحوار الفعال للتغلب على التحديات التي تواجه استدامة قطاع المياه بمشاركات رفيعة المستوى من مصر وأنحاء العالم كافة، وكبار الشخصيات ومتحدثين دوليين بارزين، وخبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.



وشارك نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أيضاً في اليوم الثاني لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه في حلقة نقاشية رفيعة المستوى بتنظيم من المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، بالتعاون مع المجلس العربي للمياه (AWC)، ووزارة الموارد المائية والري بمصر، بهدف الربط بين استخدامات مياه الصرف الصحي في التكامل بين المياه والطاقة والنظم البيئية (WEFE) في جمهورية مصر العربية، للوصول إلى المرونة والتنمية المستدامة، وكذلك لمناقشة واستعراض قصص النجاح والدروس المستفادة من جميع أنحاء المناطق المجاورة، والممارسات التي تهدف إلى معالجة أفضل لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.



وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، خلال المناقشات، أن مصر تعد إحدى الدول الرائدة في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز الربط بين استخدامات مياه الصرف الصحي في التكامل بين المياه والطاقة
والنظم البيئية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، كما أن محور إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة هي من أهم محاور خطة ترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تعمل عليها الوزارة جاهدة في تحقيق مستهدفاتها بالتنسيق والترابط بين الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الموارد المائية الري، ووزارة البيئة، ووزارة الصحة والسكان.



وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الجهود الوطنية الحالية التي يتم تنفيذها لدعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية غير مسبوقة، فعلى سبيل المثال برنامج نوفي (NWFE) والذي تم إطلاقه في يوليو 2022 برعاية وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الوزارات المعنية يعد خطوة حقيقية لتعزيز الترابط حول المياه والغذاء والطاقة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتغطية الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي، وهي التخفيف والتكيف والقدرة على الصمود مع التركيز على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تشارك في هذا البرنامج من خلال خطة لإنشاء عدد 5 محطات تحلية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
ضمن محطات التحلية المستهدف إنشائها بالخطة الإستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050.



واختتم نائب وزير الإسكان، كلمته، بالتأكيد
على بذل المزيد من الجهد والعمل للوصول إلى الحلول المثلي لمجابهة التحديات العالمية المتزايدة في ذات الشأن من خلال لغة الحوار الفعال والتنسيق المستمر مع مختلف الدول حول العالم.












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