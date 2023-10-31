قائمة إصدارات المركز القومى للترجمة بمعرض الشارقة للكتاب 2023

MENAFN - Youm7) يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، فى معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 ، في دورته الـ 42، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها يوم الأربعاء الأول من نوفمبر على أن تستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.

يشارك المركز بمجموعة كبيرة من إصداراته منها: "علم اللغة البيئي"، "القرية"، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"، "سنوات القرب من دوستويفسكي"، "فلسفة البلاغة"، "مثنوي سلسلة الذهب"، "الكتاب البري"، "الأفريكانية"، "مدرسة الحمقى"، "براءة جذرية"، "الرواية الأمريكية عند الكاتبات الأفرو أمريكيات"، "شهود على نهاية عصر"، "طه حسين: من الشاطئ الاخر "، "السنة والثلاثون موقفًا دراميًا"، "حواديت الأطفال و البيوت"، "قراءات في أعمال نوال السعداوي"، "الذرة الرفيعة الحمراء".

أيضا يشارك المركز بإصدارات: "حرب الثورة الأمريكية"، "إسكندريتي: في شمس الأصيل"، "فرقة العمال المصرية"، "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "دراسات عن المماليك في مصر"، "الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "تذكر الحرب العالمية الأولى"، "ما بعد التاريخ"، "مقدمة في تاريخ إسرائيل"، "تاريخ البحث النقدي التلريخي للعهد القديم"، "تاريخ العرب العام"، "الصين في عشر كلمات"، "تاريخ البحر الأحمر: من ديليسبس حتى اليوم"، "أسباب الحرب العالمية الثانية"، "تاريخ أثيوبيا".

كما يشارك المركز بالإصدارات الآتية: "صعود أهل النفوذ"، "ذكريات في الترجمة"، "طه حسين من الازهر للسوربون"، "الاستشراق الطليعي"، "مقدمة التصوف المسيحي"، "بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي 641-1517 م"، "المحتوى في علم الكلام: من التراث العربي اليهودي"، "الغصن الذهبي"، "الهلال الأسود"، "الزواج والحداثة"، "الصعود العالمي للشعبوية".

بالإضافة إلى ذلك، يشارك بإصدارات: "الحق في الكسل"، "اللوبي العربي"، "الاقتصاد الثقافي العالمي"، "ثمن عدم المساواة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "تدبر الكبر"، "أهل التشريع والتأويل"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "السياسة"، "فهم التنمية المستدامة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة"، "القيادة غير التقليدية"، "اتجاهات في المسح الأفريقي"، "بيولوجيا السعادة"، "المشاعر السياسية"، "أخلاق الحداثة"، "التفسير الإبداعي للأحلام"، "مناهج التحليل النقدي للخطاب"، و"ومغامرة المنهج".