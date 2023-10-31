إطلاق برنامج تطوير قدرات الأطفال فى مكتبة مصر الجديدة.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) تدشن مكتبة مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى برنامجا مصريا جديد موجها للاطفال بعنوان
Advanced intelligent
mentalوهو ابتكار مصرى لتنمية وتطوير الذكاء العقلى باستخدام تقنيات متطورة و معالجة بعض المشاكل التى ظهرت اثناء التطبيق العملى للطرق الاخرى وينطلق البرنامج في العاشرة من صباح الجمعة القادم الموافق
3 نوفمبر في مكتبة مصر الجديدة للطفل .
وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة إن الجمعية بكافة منصاتها الإبداعية والثقافية تعمل على دعم جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم، للتعلم من خلال اللعب، والاستمتاع بالأنشطة مع العائلة والأصدقاء ورعايتهم ليكونوا قادة المستقبل، وهو ما من شأنه دعم أهداف رؤية مصر 2030.
وأشار حرص المكتبة على توفير كل جديد من برامج واستراتيجيات واتاحة الفرصة لكل طفل لتطوير وصقل إمكاناته وتنمية قدراته الفردية حيث يُتيح أحدث وسائل تنمية قدرات الطفل وصقل مواهبه؛ لمساعدة الأطفال والأسر على النجاح والازدهار وإطلاق العنان للتطور والإبداع
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج البرنامج إلى تحسين التركيز وسرعة الاستجابة وقدرات التخيل العالية، وقدرات الابتكار المتميزة، والثقة فى النفس، وقوة الملاحظة، وثبات الذاكرة، والحفظ، والتفكير العلمى، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات، والقدرة على التعبير عن الذات، والذاكرة الفوتوغرافية.
آليات البرنامج
تشمل آليات البرنامج
العداد الذى يعمل على تنشيط فص المخ الأيمن والأيسر ،
واستخدام اليدين فى نفس الوقت، والتدريبات البصرية، والتدريبات السمعية،
التدريب على اهمية الوقت وعدم إهداره، واستخدام مجموعة كتب التفكير الإبداعى والتخيلى ومراحل التفكير العلمى، زتدعيم النظم التطبيقية فى التدريب، والمسابقات المستمرة لدعم روح المنافسة و الثقة فى النفس والرغبة فى التطوير.
محتويات البرنامج
يتكون البرنامج من 10 مستويات علما بأن الحد الاقصى لعدد الأطفال داخل الفصل 8 كما أن عدد مرات التدريب مرة واحدة أسبوعيا وعدد أنشطة التدريب 4 خلال الساعتين، وووقت التدريب المنزلى 10 دقائق يوميا وأنشطة التدريب تفاعلية عملية وتطبيقية والتقييم يتم فى كل حصة ويتم التفاعل مع كل طفل بشكل مستقل.
مواعيد البرنامج
مواعيد البرنامج يوم الجمعة من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن الساعة 1 حتى 3 عصرا، والسبت من الساعة 10 صباحا الى 1 ظهرا.
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