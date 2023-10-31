إطلاق برنامج تطوير قدرات الأطفال فى مكتبة مصر الجديدة.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) تدشن مكتبة مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى برنامجا مصريا جديد موجها للاطفال بعنوانAdvanced intelligentmentalوهو ابتكار مصرى لتنمية وتطوير الذكاء العقلى باستخدام تقنيات متطورة و معالجة بعض المشاكل التى ظهرت اثناء التطبيق العملى للطرق الاخرى وينطلق البرنامج في العاشرة من صباح الجمعة القادم الموافق3 نوفمبر في مكتبة مصر الجديدة للطفل .

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة إن الجمعية بكافة منصاتها الإبداعية والثقافية تعمل على دعم جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم، للتعلم من خلال اللعب، والاستمتاع بالأنشطة مع العائلة والأصدقاء ورعايتهم ليكونوا قادة المستقبل، وهو ما من شأنه دعم أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار حرص المكتبة على توفير كل جديد من برامج واستراتيجيات واتاحة الفرصة لكل طفل لتطوير وصقل إمكاناته وتنمية قدراته الفردية حيث يُتيح أحدث وسائل تنمية قدرات الطفل وصقل مواهبه؛ لمساعدة الأطفال والأسر على النجاح والازدهار وإطلاق العنان للتطور والإبداع

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج البرنامج إلى تحسين التركيز وسرعة الاستجابة وقدرات التخيل العالية، وقدرات الابتكار المتميزة، والثقة فى النفس، وقوة الملاحظة، وثبات الذاكرة، والحفظ، والتفكير العلمى، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات، والقدرة على التعبير عن الذات، والذاكرة الفوتوغرافية.

آليات البرنامج

تشمل آليات البرنامج

العداد الذى يعمل على تنشيط فص المخ الأيمن والأيسر ،

واستخدام اليدين فى نفس الوقت، والتدريبات البصرية، والتدريبات السمعية،

التدريب على اهمية الوقت وعدم إهداره، واستخدام مجموعة كتب التفكير الإبداعى والتخيلى ومراحل التفكير العلمى، زتدعيم النظم التطبيقية فى التدريب، والمسابقات المستمرة لدعم روح المنافسة و الثقة فى النفس والرغبة فى التطوير.

محتويات البرنامج

يتكون البرنامج من 10 مستويات علما بأن الحد الاقصى لعدد الأطفال داخل الفصل 8 كما أن عدد مرات التدريب مرة واحدة أسبوعيا وعدد أنشطة التدريب 4 خلال الساعتين، وووقت التدريب المنزلى 10 دقائق يوميا وأنشطة التدريب تفاعلية عملية وتطبيقية والتقييم يتم فى كل حصة ويتم التفاعل مع كل طفل بشكل مستقل.

مواعيد البرنامج

مواعيد البرنامج يوم الجمعة من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن الساعة 1 حتى 3 عصرا، والسبت من الساعة 10 صباحا الى 1 ظهرا.