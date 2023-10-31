المجلة العربية فى عدد نوفمبر 2023 تدعو لتأسيس ملتقى الشعر الشعبى

MENAFN - Youm7) أصدرت المجلة العربية ، فى المملكة العربية السعودية، عددها رقم 566 لشهر نوفمبر، والذى يتناول عددا من الملفات الثقافية المتنوعة، ومن أبرزها، الشعر الشعبى.. صوت الناس، ومسيرة الرواية فى البحرين، والقيمة الثقافية في المدن الكبرى.

ويقول محمد بن عبد الله السيف، رئيس تحرير المجلة العربية، فى افتتاحية العدد 566: الشعر الشعبى الذى يزين صدر المجلة العربية لهذا العدد، هو نبض الناس وذاكرتهم وصوتهم الأصيل غير المصطنع، وهو مفتاح قراءة الثقافة من جذورها الأصلية، وهو أحد روافد كتابة التاريخ فى مجتمعاتنا العربية، مما يتطلب أن يتجه الباحثون نحوه بأجناس المعرفة الاجتماعية العامة.

المجلة العربية عدد نوفمبر 2023

ويضيف رئيس التحرير: هذا المدخل يحيلنى إلى تردد بعض – وليس كل – جامعاتنا من دراسة الشعر الشعبى بنفس القدر والعناية والاهتمام الذى يلقاه الشعر الفصيح، والذى ربما أشبع موتا وبحثا. وهنا أدعو المؤسسات الأكاديمية إلى تبنى إنشاء أقسام تعنى بالشعر الشعبى ونقده وتأصيله وبحثه وقراءته بصورة واعية وجادة وخلاقة.

ويتابع "السيف": هذا على المستوى العلمى والمعرفى، أما على المستوى الجمالى فأظن أن ما يكتنز به ديوان الشعر الشعبى في مختلف المجتمعات العربية يفوق قسيمه الآخر، بل بمقدوره أن ينتج من الصور والتخييلات ما لا تحتويه الأجناس الفصيحة.

ويقول "السيف": أملي وأمل قراء المجلة العربية أن تبادر مؤسسات الثقافة العربية إلى تأسيس ملتقى الشعر الشعبى العربي بصورة دورية تستضيفها كل عام دولة عربية، هذه المبادرة كفيلة بفتح الطرق نحو ثروة جمالية فائقة تكتنزها الثقافة العربية ولم يكشف عنها بعد، فهل من مبادر؟.