المجلة العربية فى عدد نوفمبر 2023 تدعو لتأسيس ملتقى الشعر الشعبى

(MENAFN
- Youm7) أصدرت المجلة العربية ، فى المملكة العربية السعودية، عددها رقم 566 لشهر نوفمبر، والذى يتناول عددا من الملفات الثقافية المتنوعة، ومن أبرزها، الشعر الشعبى.. صوت الناس، ومسيرة الرواية فى البحرين، والقيمة الثقافية في المدن الكبرى.
ويقول محمد بن عبد الله السيف، رئيس تحرير المجلة العربية، فى افتتاحية العدد 566: الشعر الشعبى الذى يزين صدر المجلة العربية لهذا العدد، هو نبض الناس وذاكرتهم وصوتهم الأصيل غير المصطنع، وهو مفتاح قراءة الثقافة من جذورها الأصلية، وهو أحد روافد كتابة التاريخ فى مجتمعاتنا العربية، مما يتطلب أن يتجه الباحثون نحوه بأجناس المعرفة الاجتماعية العامة.
المجلة العربية عدد نوفمبر 2023
ويضيف رئيس التحرير: هذا المدخل يحيلنى إلى تردد بعض – وليس كل – جامعاتنا من دراسة الشعر الشعبى بنفس القدر والعناية والاهتمام الذى يلقاه الشعر الفصيح، والذى ربما أشبع موتا وبحثا. وهنا أدعو المؤسسات الأكاديمية إلى تبنى إنشاء أقسام تعنى بالشعر الشعبى ونقده وتأصيله وبحثه وقراءته بصورة واعية وجادة وخلاقة.
ويتابع "السيف": هذا على المستوى العلمى والمعرفى، أما على المستوى الجمالى فأظن أن ما يكتنز به ديوان الشعر الشعبى في مختلف المجتمعات العربية يفوق قسيمه الآخر، بل بمقدوره أن ينتج من الصور والتخييلات ما لا تحتويه الأجناس الفصيحة.
ويقول "السيف": أملي وأمل قراء المجلة العربية أن تبادر مؤسسات الثقافة العربية إلى تأسيس ملتقى الشعر الشعبى العربي بصورة دورية تستضيفها كل عام دولة عربية، هذه المبادرة كفيلة بفتح الطرق نحو ثروة جمالية فائقة تكتنزها الثقافة العربية ولم يكشف عنها بعد، فهل من مبادر؟.
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