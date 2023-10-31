روايات البوكر.. لدغة النحلة هل يمكن للحظة واحدة أن تغير مجرى الحياة؟

MENAFN - Youm7) لدغة النحلة .. رواية للكاتب بول موراى، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى، بعدما وصلت إلى القائمة القصيرة، فى جائزة البوكر للرواية العالمية، فى دورتها لعام 2023.

حينما وصلت رواية "لدغة النحلة" إلى القائمة القصيرة فى جائزة البوكر للرواية العالمية لعام 2023، وصفها أعضاء لجنة التحكيم بأنها قطعة من الجليد على الطريق، خدمة غير رسمية لشخص غريب ساحر، نحلة عالقة تحت حجاب الزفاف هل يمكن للحظة واحدة من الحظ السيئ أن تغير اتجاه الحياة؟.

الكاتب الأيرلندى بول موراى

فى رواية "لدغة النحلة" تنهار تجارة السيارات التي كان يملكها "ديكي" والتي كانت مربحة في السابق - ولكن فجأة يجد نفسه يقضي أيامه في الغابة، ويبني مخبأً مقاومًا لنهاية العالم. تبيع زوجته الغاضبة إيميلدا مجوهراتها على موقع eBay بينما تتهرب بفتور من انتباه مربي الماشية سريع الكلام "بيج مايك".

في هذه الأثناء، تبدو الابنة المراهقة "كاس"، التي كانت الأولى على صفها سابقًا، مصممة على الإفراط في احتساء الكحول وهى في طريقها إلى امتحاناتها النهائية. و"بي جيه" البالغ من العمر 12 عامًا، والمدين لموران المعتل اجتماعيًا المحلي، يضع اللمسات الأخيرة على خطته الكبرى للهروب.

رواية لدغة النحل للكاتب بول موراى

وتقول لجنة تحكيم البوكر: في ملحمة بول موراي التراجيدية الرائعة، من المؤكد أن عائلة بارنز في ورطة. إذن أين حدث كل هذا الخطأ؟ وإذا كانت القصة قد كتبت بالفعل، فهل ما زال هناك وقت للعثور على نهاية سعيدة؟.