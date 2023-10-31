روايات البوكر.. لدغة النحلة هل يمكن للحظة واحدة أن تغير مجرى الحياة؟

(MENAFN
- Youm7) لدغة النحلة .. رواية للكاتب بول موراى، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى، بعدما وصلت إلى القائمة القصيرة، فى جائزة البوكر للرواية العالمية، فى دورتها لعام 2023.
حينما وصلت رواية "لدغة النحلة" إلى القائمة القصيرة فى جائزة البوكر للرواية العالمية لعام 2023، وصفها أعضاء لجنة التحكيم بأنها قطعة من الجليد على الطريق، خدمة غير رسمية لشخص غريب ساحر، نحلة عالقة تحت حجاب الزفاف هل يمكن للحظة واحدة من الحظ السيئ أن تغير اتجاه الحياة؟.
الكاتب الأيرلندى بول موراى
فى رواية "لدغة النحلة" تنهار تجارة السيارات التي كان يملكها "ديكي" والتي كانت مربحة في السابق - ولكن فجأة يجد نفسه يقضي أيامه في الغابة، ويبني مخبأً مقاومًا لنهاية العالم. تبيع زوجته الغاضبة إيميلدا مجوهراتها على موقع eBay بينما تتهرب بفتور من انتباه مربي الماشية سريع الكلام "بيج مايك".
في هذه الأثناء، تبدو الابنة المراهقة "كاس"، التي كانت الأولى على صفها سابقًا، مصممة على الإفراط في احتساء الكحول وهى في طريقها إلى امتحاناتها النهائية. و"بي جيه" البالغ من العمر 12 عامًا، والمدين لموران المعتل اجتماعيًا المحلي، يضع اللمسات الأخيرة على خطته الكبرى للهروب.
رواية لدغة النحل للكاتب بول موراى
وتقول لجنة تحكيم البوكر: في ملحمة بول موراي التراجيدية الرائعة، من المؤكد أن عائلة بارنز في ورطة. إذن أين حدث كل هذا الخطأ؟ وإذا كانت القصة قد كتبت بالفعل، فهل ما زال هناك وقت للعثور على نهاية سعيدة؟.
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