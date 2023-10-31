5 أعوام على رحيل حمدى قنديل أشهر قلم رصاص

(MENAFN
- Youm7) حمدى قنديل .. أحد أبرز الصحافيين العرب المخضرمين، تمر اليوم، الذكرى الخامسة على رحيله، حيث توفى فى مثل هذا اليوم، 31 أكتوبر لعام 2008، تاركا كلماته وكتاباته الخالدة فى أذهان الجميع.
ولد حمدى قنديل فى العام 1936 فى محافظة الشرقية بمصر، وبدأت مسيرته المهنية كصحفى حينما كان طالبا فى الجامعة، إذ عمل فى مجلة "آخر ساعة" بناء على طلب الصحفى الكبير مصطفى أمين، ليعمل فى نشر رسائل القراء مقابل أجر شهرى قدره 15جنيها. كما عمل لفترة فى مجلة "التحرير"، وبعد تخرجه فى كلية الآداب عمل صحافيا فى جريدة "أخبار اليوم" المصرية، ومن ثم انتقل إلى التلفزيون المصرى حيث قدم برنامجا عنوانه "أقوال الصحف".
اشتهر حمدى قنديل ببرامجه السياسية، ومن بينها برنامج "رئيس التحرير" ثم برنامج "قلم رصاص" الذى منحه شهرة كبيرة.
وفى السنوات الأخيرة عرفته الأجيال الشابة فى مصر من خلال مقالاته فى الصحف المصرية، كما نال العديد من الجوائز الإعلامية من أبرزها شخصية العام الإعلامية فى عام 2013 والتى منحتها له جائزة الصحافة العربية فى دورتها الـ 12 فى دبي.
وجاء فوز قنديل بالجائزة "تقديرا لجهوده فى مسيرة الإعلام العربى من خلال عمله كاتبا وإذاعيا ومحاضرا ودبلوماسيا وناشطا سياسيا، وعن مسيرته التى سخرها للدفاع عن قضايا العرب وهمومهم، حيث تقلد قنديل العديد من المراكز الهامة كرئيس لاتحاد إذاعات الدول العربية، وكمدير للإعلام فى منظمة اليونيسكو"، وذلك بحسب ما ورد فى حيثيات منحه الجائزة.
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