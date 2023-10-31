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5 أعوام على رحيل حمدى قنديل أشهر قلم رصاص

10/31/2023 4:54:05 AM
(MENAFN- Youm7) حمدى قنديل .. أحد أبرز الصحافيين العرب المخضرمين، تمر اليوم، الذكرى الخامسة على رحيله، حيث توفى فى مثل هذا اليوم، 31 أكتوبر لعام 2008، تاركا كلماته وكتاباته الخالدة فى أذهان الجميع.

ولد حمدى قنديل فى العام 1936 فى محافظة الشرقية بمصر، وبدأت مسيرته المهنية كصحفى حينما كان طالبا فى الجامعة، إذ عمل فى مجلة "آخر ساعة" بناء على طلب الصحفى الكبير مصطفى أمين، ليعمل فى نشر رسائل القراء مقابل أجر شهرى قدره 15جنيها. كما عمل لفترة فى مجلة "التحرير"، وبعد تخرجه فى كلية الآداب عمل صحافيا فى جريدة "أخبار اليوم" المصرية، ومن ثم انتقل إلى التلفزيون المصرى حيث قدم برنامجا عنوانه "أقوال الصحف".

اشتهر حمدى قنديل ببرامجه السياسية، ومن بينها برنامج "رئيس التحرير" ثم برنامج "قلم رصاص" الذى منحه شهرة كبيرة.

وفى السنوات الأخيرة عرفته الأجيال الشابة فى مصر من خلال مقالاته فى الصحف المصرية، كما نال العديد من الجوائز الإعلامية من أبرزها شخصية العام الإعلامية فى عام 2013 والتى منحتها له جائزة الصحافة العربية فى دورتها الـ 12 فى دبي.

وجاء فوز قنديل بالجائزة "تقديرا لجهوده فى مسيرة الإعلام العربى من خلال عمله كاتبا وإذاعيا ومحاضرا ودبلوماسيا وناشطا سياسيا، وعن مسيرته التى سخرها للدفاع عن قضايا العرب وهمومهم، حيث تقلد قنديل العديد من المراكز الهامة كرئيس لاتحاد إذاعات الدول العربية، وكمدير للإعلام فى منظمة اليونيسكو"، وذلك بحسب ما ورد فى حيثيات منحه الجائزة.







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