رواد فضاء صينيون يقومون بزراعة الخضراوات في الفضاء

MENAFN - Youm7) يقوم رواد الفضاء الصينيون "شنتشو 16" بزراعة الخضراوات على متن محطة "تيانجونج" الفضائية، كجزء من خطط استكشاف الفضاء في المستقبل، وفقاً لموقع space.

كان قائد المهمة جينج هاي بنغ والنجمان الصاعدان تشو يانغ تشو وجوي هاي تشاو على متن "تيانجونج" منذ أواخر مايو ومن المقرر أن يعودا إلى الأرض في 31 أكتوبر، بعد تسليم السيطرة على المحطة إلى طاقم مهمة شنتشو 17 الذي وصل حديثًا.

أمضى جينج ورفاقه وقتًا في زراعة الخضار باستخدام مجموعتين من المعدات المتخصصة، وبدأت العملية الأولى في يونيو، وحصدت أربع دفعات من الخس، وتم تشغيل المحطة الثانية في أغسطس لزراعة الطماطم الكرزية والبصل الأخضر.

كما أنشأ المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء نسخًا طبق الأصل على الأرض، مما يسمح للباحثين بمقارنة النتائج وتحليل الاختلافات بشكل أكثر دقة في كيفية نمو النباتات في الفضاء وعلى الأرض، ويقول الباحثون إن هذا جزء من خطة طويلة المدى للمساعدة في استكشاف الفضاء السحيق.

وقال يانج رينزي، الباحث من المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء، لقناة CCTV،:"يعد جهاز زراعة الخضروات هذا جزءًا أساسيًا من نظام التحكم البيئي ودعم الحياة بالكامل، ويتم استخدامه في الفضاء للتحقق من التقنيات ذات الصلة، وفي المستقبل، سنركز على الزراعة السريعة والواسعة النطاق" .

وقال يانج: "يمكن تطبيق النظام في مجال استكشاف الفضاء السحيق، بما في ذلك مهمات الهبوط المأهولة على سطح القمر والمريخ".

كجزء أساسي من نظام ECLSS، يمكن للنباتات المزروعة من أجهزة الزراعة امتصاص ثاني أكسيد الكربون في الهواء لتوليد الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي، ومن ثم تجديد وتنقية المياه عن طريق النتح.

وتعمل الصين على إرسال رائدي فضاء إلى القمر قبل عام 2030، وتخطط أيضًا لبناء قاعدة قمرية، تسمى محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS)، في العقد المقبل، وإن الهبوط المأهول على المريخ أمر بعيد المنال، ولكن تمت الإشارة إلى الكوكب الأحمر كوجهة مستقبلية لرحلات الفضاء الصينية.