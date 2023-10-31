كيفية حذف جهات اتصال متعددة مرة واحدة على Iphone .. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) ربما لا يعرف معظم مستخدمي iPhone ذلك، ولكن من الممكن حذف جهات اتصال متعددة في نفس الوقت في iOS، المشكلة، هى أن تنفيذ أبل لهذه الوظيفة يختلف عن إجراءات الحذف المجمع المماثلة التي يتم تنفيذها في الرسائل والبريد، لذلك ليس من الواضح على الإطلاق كيف يتم ذلك.

حتى وقت قريب، لم يكن من الممكن حذف جهات اتصال متعددة مرة واحدة إلا عن طريق تسجيل الدخول إلى iCloud عبر المتصفح، هناك طريقة أخرى تعرف عليها:

كيفية حذف جهات اتصال متعددة مرة واحدة على iPhone:

1- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال على ‌iPhone، أو افتح تطبيق الهاتف واضغط على جهات الاتصال.

2- ابحث عن مجموعة جهات الاتصال التي تريد حذفها.

3- باستخدام إصبعين، اضغط مع الاستمرار على جهة اتصال في القائمة، ثم اسحب أصابعك لأعلى أو لأسفل لتمييز جهات الاتصال المجاورة كتحديد.

4- حرر أصابعك لإنهاء اختيارك، إذا كنت تريد إضافة جهة اتصال أو جهات اتصال أخرى إلى التحديد، فكرر الخطوة 3 أعلاه، بخلاف ذلك، اضغط لفترة طويلة بإصبع واحد على أى جهة اتصال محددة، ثم اضغط على حذف جهات الاتصال [X] في القائمة المنسدلة.

5- اضغط على حذف جهات الاتصال في رسالة التأكيد.