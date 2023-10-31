كيفية تفعيل وضع Lost Mode على قطعة أبل Airtag

MENAFN - Youm7) تعمل تقنية AirTag من أبل على جعل تتبع العناصر الموضوعة في غير مكانها أمرًا سهلاً ضمن نطاق البلوتوث، وذلك بفضل ميزة Precision Finding، ومع ذلك، ماذا تفعل عندما يكون جهاز AirTag الخاص بك خارج نطاق البلوتوث؟ في مثل هذه الحالة، يتعين عليك جعل AirTag فى وضع الفقدان أو "Lost Mode"، باستخدام تطبيق Find My على جهاز ايفون الخاص بك للمساعدة في تحديد موقع متعلقاتك المفقودة.Find My on iPhone عبارة عن شبكة واسعة من أجهزة Apple التي تستخدم تقنية Bluetooth للمساعدة في تحديد موقع العناصر أو الأجهزة المفقودة القريبة، وعندما يعثر على جهاز مفقود، فإنه يقوم بإبلاغ المالك بموقعه التقريبي بشكل مجهول، مما يضمن الحفاظ على خصوصيتك.- افتح تطبيق Find My على جهاز iPhone الخاص بك. - اضغط على علامة التبويب "العناصر" في الجزء السفلي من الشاشة. - حدد AirTag الذي تريد وضعه في Lost Mode. - اسحب للأعلى على البطاقة للكشف عن خيار Lost Mode، ثم اضغط على Enable أسفل Lost Mode. - اقرأ التعليمات ثم اضغط على "متابعة". - أدخل رقم هاتفك ثم اضغط على التالي في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة. - قم بتشغيل المفتاح الموجود بجوار الإخطار عند العثور عليه، ويمكنك أيضًا تخصيص الرسالة المفقودة التي ستظهر عندما يعثر شخص ما على AirTag الخاص بك. - لاحظ أنه لا يمكنك تخصيص الرسالة وتنشيط "الإعلام عند العثور عليها" إلا إذا كان جهاز تعقب الجهاز خارج النطاق. أخيرًا، انقر فوق "تنشيط" لتأكيد وتمكين Lost Mode لـ AirTag الخاص بك.ماذا يحدث عندما يتم وضع علامة على AirTag الخاص بك على أنه مفقود؟

يساعدك تطبيق Find My على تنشيط Lost Mode لـ AirTag الخاص بك، يمكنك أيضًا إضافة رقم هاتف ورسالة عندما يعثر عليه شخص ما، إذا كنت قريبًا من AirTag، فيمكنك تلقي تنبيه باستخدام خيار "الإعلام عند العثور عليه".

عندما يتم وضع علامة على AirTag الخاص بك كمفقود، يمكن لأي شخص يجده رؤية تفاصيل الاتصال الخاصة بك، كل ما عليهم فعله هو وضع AirTag بالقرب من هاتف iPhone أو هاتف Android يدعم تقنية NFC، سيُظهر هذا موقع ويب يحتوي على رقم هاتفك ورسالتك المفقودة، وقد ترى أيضًا الموقع من خلال جهاز شخص آخر. ماذا لو لم تكن هناك أجهزة Apple قريبة؟

يعد تطبيق Find My على iPhone كبيرًا، ولكن لا يستخدم الجميع Apple، إذا كان AirTag الخاص بك خارج النطاق مع عدم وجود أجهزة Apple قريبة، فسوف يعرض فقط مكان رؤيته آخر مرة على الخريطة، وستحتاج إلى شخص لديه جهاز Android أو iPhone يدعم تقنية NFC للعثور عليه وإعادته إليك.

إذا عثر شخص ما على AirTag الخاص بك، فيمكنه استخدام جهاز iPhone أو Android مزود بتقنية NFC للحصول على تنبيه، يقودهم هذا التنبيه إلى موقع ويب يحتوي على رسالتك المفقودة ورقم هاتفك. قد ترى موقع AirTag الخاص بك على هاتف iPhone الخاص بشخص آخر من خلال Find My.