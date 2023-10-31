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إفتتاح مختبر في كلية الاعمال في الجامعة الاردنية برعاية شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الاجنبية

10/31/2023 4:41:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أفتتح الإثنين الموافق 30-10-2023 مختبر (MIS 2) في الجامعة الأردنية – كلية الأعمال من قبل شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية، إيماناً من الشركة بأهمية دعم التدريب والتطبيق العملي للطلبة في مجالات تكنولوجيا المال و الأعمال.
وقد تم افتتاح المختبر بحضور كل من نائب عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور فؤاد كريشان، القائم باعمال المدير التنفيذي لشركة نور المال السيد صادق سعادة، الرئيس التنفيذي للدائرة المالية الدكتور محمد جرادات، المستشار المالي الدولي ومدير المعهد الأوروبي الاردني لتطوير الاعمال (إيجابي) الدكتور وسيم حداد، مساعدة مدير التسويق السيدة رؤى الغبابشة وفريق التسويق في شركة نور المال.
كما تنص اتفاقية شركة نور المال والجامعة الأردنية لإنشاء مختبر الحاسوب (MIS 2) وتجهيزه بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإضافة منصة إفتراضية للتداول ميتاتريدر5 (MT5) تعنى بالأسواق المال العالمية وتعتبر من أحدث منصات التداول وهي منصة للتداول الإلكتروني في الأسواق العالمية المالية والتي تسمح للمتداولين بإدخال أوامر التداول في أسواق المال العالمية، وفقاً للوائح والنظم ومواصفات المنتجات المقدمة إلى المتداولين وإجراء الديكورات اللازمة في الموقع.
وأشار نائب عميد كلية الأعمال الدكتور فؤاد كريشان بأن هذا المختبر يخدم جميع التخصصات العلمية ويلبي احتياجات الطلبة، وأضاف: أن المختبر مزود بأحدث الأجهزة المزودة بخدمات الإنترنت ويضم المختبر(41) جهاز حاسوب متطور وحديث ويواكب متطلبات العصر لخدمة الطلبة في رحلتهم التعليمية، وتم تجهيزها بجميع البرامج والبرمجيات التي تخدم ابنائنا الطلبة.


وقد أكد القائم باعمال المدير التنفيذي لشركة نور المال السيد صادق سعادة أن الشركة ستحرص على تجسير الفجوة بين الطالب ومتطلبات سوق العمل من خلال توفير التدريب العملي لطلبة الجامعة ومواكبة التقنيات الرقمية الحديثة في التعليم، وبين أن تجربة السوق المالي لا يتم تعلمها داخل الغرف الصفية فهي تتطلب تفاعلات عملية، بالإضافة إلى مشاهدة كيفية ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ، داعيا إلى تنظيم محاضرات تدريبية لطلبة الجامعة الأردنية لاكتساب مهارات السوق المالي والتداول الإلكتروني وإنشاء المحافظ المالية.













وتم تقديم درع شكر وتقدير من شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية الى عميد كلية الأعمال في الجامعة الاردنية الأستاذ الدكتور رائد بني ياسين لمساهمته وجهوده في نجاح بناء وتجهيز المختبر.

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