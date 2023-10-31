استقرار أسعار الذهب محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار بيع الذهب في الأردن، الثلاثاء، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 40.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.70 دينار لجهة البيع.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.70 دينار و36 دينارا على التوالي.
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