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منتدى البيت العربي يقيم أمسية تضامنية مع أحداث فلسطين

10/31/2023 4:41:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظم منتدى البيت العربي الثقافي أمسية شعرية تضامنية مع أهلنا في فلسطين وغزة الصمود، تم استهلالها بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم تلاها قراءات شعرية عدة لنخبة من الشعراء والشواعر عبروا فيها بقصائد وارفة عما يختلج صدورهم من ألم لما يعانيه أهلهم في فلسطين وغزة، وأمل بنصر يعيد للأمة أمجادها ويفك القيد عن المسجد الأقصى المبارك.
شارك في الأمسية التضامنية الشعراء :
د. أنور الشعر ود. محمد غسان الخليلي ومحمد الفراية وريما البرغوثي ومحمد كنعان وقاسم دراغمة ثم فاضت قرائح الشعراء محمد بوعوني الطورة وسمية الحمايدة ود. علي الشوابكة و مختار العالم وحسن النبراوي في جو مفعم بمشاعر جياشة من قبل جميع الحضور والمشاركين.
هذا وقد أدار دفة هذه الأمسية الشعرية التضامنية الشاعر شفيق العطاونة الذي أثنى على هذه المبادرة من منتدى البيت العربي الثقافي، كما شكر الحضور والمشاركين وابتهل بالدعاء لأهلنا في فلسطين وغزة الصمود وحيا الوقفة الداعمة دوما من وطننا الأردن لأهله في فلسطين.

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