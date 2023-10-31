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20 مليون دولار حاجة اليونيسف لمساعدة 1.4 مليون نازح في غزة

10/31/2023 4:41:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






قدّرت منظمة اليونيسف احتياجاتها لتنفيذ برامجها الطارئة في قطاع غزة والضفة الغربية للشهرين المقبلين بـ20 مليون دولار.
وقالت اليونسيف في تقرير صدر قبل أيام، إن متطلبات تأمين احتياجاتها الطارئة بعد التصعيدات الأخيرة في قطاع غزة تقدر بـ20 مليون دولار وذلك خلال الفترة الواقعة بين تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2023، مشيرة الى أنّه تمّ تقديم 5.1 مليون دولار من متطلبات التمويل، فيما ما تزال فجوة التمويل تقدر بـ14.2 مليون دولار.
وأضافت أن وضع النازحين داخليا في قطاع غزة يعد "مأساوياً"، حيث يقدر عددهم بأكثر من 1.4 مليون نازح، بمن في ذلك الذين يعيشون في ملاجئ الأونروا والمستشفيات والمباني العامة والمدارس غير التابعة لها، وأولئك الذين يقيمون مع أسر مضيفة.
وبسبب الاكتظاظ في الملاجئ ونقص الغذاء أو الماء أو الخصوصية، حذرت اليونسيف من مخاوف خطيرة تتعلق بالصحة والحماية، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
ويعاني قطاع غزة من انقطاع شبه كامل للكهرباء، بسبب نقص الوقود، ما أجبر مقدمي الخدمات الأساسية على الاعتماد على المولدات الاحتياطية أو الطاقة الشمسية حيثما كان ذلك متاحا.
ووفقا لسلطة المياه الفلسطينية، تم تخفيض القدرة الحالية لإنتاج المياه في قطاع غزة إلى 5 % من الإنتاج اليومي العادي، وتعطلت جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس، وما يزال تراكم النفايات الصلبة يشكل خطراً هائلاً على الصحة العامة في الملاجئ المكتظة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، وقع 76 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 16 شخصا وإصابة 30 آخرين في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعرض العديد من المستشفيات وسيارات الإسعاف لأضرار.
ومنذ بدء الأعمال العدائية، أغلقت أكثر من ثلث المستشفيات في قطاع غزة (12 من 35) وما يقرب من ثلثي عيادات الرعاية الصحية الأولية (46 من 72) أبوابها بسبب الأضرار الناجمة عن الأعمال العدائية أو نقص الوقود، ما أدى إلى زيادة الضغط على المرافق الصحية المتبقية التي ما تزال تعمل.
ومنذ بدء التصعيد في القطاع، لم يتمكن 625 ألف طفل مسجل في المدارس في جميع أنحاء قطاع غزة من الحصول على التعليم، ولحقت أضرار بما لا يقل عن 221 مدرسة، أي أكثر من 40 % من جميع المباني المدرسية في قطاع غزة.
ومن بين هذه المدارس، تم تدمير مدرسة واحدة، وتعرضت 41 مدرسة لأضرار جسيمة، و83 مدرسة لأضرار متوسطة، و94 لأضرار طفيفة، وتعمل ثماني مدارس للأونروا المتضررة كملاجئ للنازحين، كما لحقت أضرار بالعديد من مباني الجامعة.
وبحسب التقرير، فإنّ الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تواجه أيضًا أعمال عنف متزايدة، لا سيما في سياق عمليات القوات الصهيونية والمواجهات الناتجة عنها، وأفيد عن مقتل ما لا يقل عن 110 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، من بينهم 35 طفلا، وفُرضت قيود على الوصول إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى عزل المجتمعات الفلسطينية وتقييد وصولها إلى الخدمات الأساسية بشدة.
وفي الضفة الغربية، تأثرت المدارس بشدة أيضًا بالقيود المفروضة على الحركة والعمليات العسكرية وعنف المستوطنين، حيث فقد الأطفال في الضفة الغربية بالفعل ما لا يقل عن أربعة أيام من التعلم منذ بداية الأزمة، وأيامًا أكثر للأطفال المسجلين في مدارس المناطق الساخنة، حيث لا يستطيع الكثيرون الذهاب إلى المدرسة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة أثناء التنقل، ولا تعمل ما بين 150 إلى 200 مدرسة في المناطق الساخنة بسبب القيود المفروضة على
الحركة وانعدام الأمن.

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