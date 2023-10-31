Tuesday, 31 October 2023 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن: لا ندعم حاليا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

10/31/2023 4:41:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تؤيد الدعوات التي تطلق حاليا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مشدّدا على وجوب الاستعاضة عنها بـ"توقفات مؤقتة" للأعمال الحربية لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب واشنطن بوست.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو الصواب في الوقت الراهن"، مضيفا "لا ندعم وقف إطلاق النار حاليا.
إلى ذلك،أعرب البيت الأبيض عن "ثقته" بأن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل الى نحو 100 يوميا خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "المرحلة الأولى التي تحدثنا مع الإسرائيليين بشأنها هي محاولة (زيادة عدد الشاحنات) الى 100 شاحنة يوميا، ونحن واثقون من قدرتنا على بلوغ ذلك خلال الأيام المقبلة".-(بترا)

MENAFN31102023000072011014ID1107343304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث