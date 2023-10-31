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غزة.. مجازر بشعة بحق العائلات وقصف منازل على رؤوس ساكنيها

10/31/2023 4:41:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتكبت آلة الحرب الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مجازر بشعة بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء في العدوان المتواصل لليوم الخامس والعشرين على التوالي.
وأفادت وكالة وفا نقلاً عن مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب القطاع، بسقوط شهداء أطفال وعدد من الإصابات بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة حجازي غرب المدينة.
ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عمارة سكنية من أربعة طوابق من على رؤوس ساكنيها تعود لعائلة حبيب على مفرق حبيب في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط مناشدات بسرعة وصول مركبات الإسعاف لوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وهم تحت الركام.
واستشهد 13 مواطناً جميعهم من النساء والأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين عقب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الرقب في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، وشرق جباليا وبيت حانون، والشيخ زويد شمال القطاع بعشرات القذائف الصاروخية، سقط منها على منازل المواطنين وأوقعت شهداء وجرحى.
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بالصواريخ منطقة الأبراج السكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين.
وانتشل مسعفون ومواطنون 18 شهيدا وعددا من الإصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة أبو شمالة في منطقة الزوايدة وسط القطاع نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.
وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية عدوانها الشرس على الأحياء السكنية والممتلكات والبنية التحتية في القطاع لليوم الخامس والعشرين على التوالي وتحصد أرواح المواطنين وتدمير مهول في المنازل والبنايات والأبراج والشقق السكنية.-(وفا)

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