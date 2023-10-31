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الهلال الأحمر الفلسطيني: رفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى 100 لم يطبق للآن

10/31/2023 4:41:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة رائد النمس،الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بنوعية ما يدخل من مساعدات، وبالتالي لا يوجد ضمانة لوصول ما يلزم القطاع فعليا.
وأضاف الهلال الأحمر في غزة في تصريح لـ"المملكة"أنه لم يتم تطبيق رفع عدد الشاحنات التي ستدخل إلى غزة إلى 100 شاحنة يومياً حتى الآن.
أعرب البيت الأبيض الاثنين، عن "ثقته" بأن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل إلى نحو 100 يوميا خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "المرحلة الأولى التي تحدثنا مع الإسرائيليين بشأنها هي محاولة (زيادة عدد الشاحنات) إلى 100 يوميا... نحو واثقون من قدرتنا على بلوغ ذلك خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن نحو 45 شاحنة عبرت الأحد.
وقال النمس إنه عند استقبال شاحنات المساعدات فإنها تخضع للتفتيش في معبر "العوجة" عن طريق الجانب الإسرائيلي.
"هناك مئات الشاحنات المكدسة التي تحمل جميع المستلزمات سواء المهمة أو الأقل أهمية وبالتالي نحن لا نتحكم بمسألة دخول شاحنة بعينها ولا نعرف أساسا ماذا تحمل هذه الشاحنات إلا عندما تدخل إلينا" وفق النمس
وتابع: "هناك شاحنات محملة بالوقود والمحروقات لكن إسرائيل ترفض دخولها".
وحول عدد الشاحنات التي جرى استقبالها خلال اليومين الماضيين قال النمس إن عددها 44 شاحنة.
وبين أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهد منها 4 مسعفين وتم خروج 10 سيارات إسعاف عن الخدمة جراء الاستهداف المباشر وغير المباشر، وتم إصابة العديد من مقرات الجمعية مثل مستشفى القدس ومقر شمال غزة ومحيط مستشفى الأمل في خان يونس التابع للهلال الأحمر، وجميعها تعرض لأضرار، إضافة إلى تهديد مستشفى القدس بالإخلاء.


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