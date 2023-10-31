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33 شهيدا منذ فجر اليوم في غزة مع استمرار عدوان الاحتلال

10/31/2023 4:41:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واصل الاحتلال الإسرائيلي، خلال ساعات فجر اليوم الثلاثاء، عدوانه على قطاع غزة إذ قصف مختلف مناطق القطاع بصواريخ الطائرات وقذائف المدفعية ومنع دخول إمدادات المياه والغذاء والدواء.
واستشهد 8 مواطنين من بينهم 4 أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد 18 فلسطينيا، و أصيب آخرون جراء قصف طائرات منزل في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة منهم أشلاء وأطفال ونساء.
واستشهد 7 مواطنين و أصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل بحي الزيتون شرق غزة.
كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف للمناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

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