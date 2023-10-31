33 شهيدا منذ فجر اليوم في غزة مع استمرار عدوان الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصل الاحتلال الإسرائيلي، خلال ساعات فجر اليوم الثلاثاء، عدوانه على قطاع غزة إذ قصف مختلف مناطق القطاع بصواريخ الطائرات وقذائف المدفعية ومنع دخول إمدادات المياه والغذاء والدواء.
واستشهد 8 مواطنين من بينهم 4 أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد 18 فلسطينيا، و أصيب آخرون جراء قصف طائرات منزل في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة منهم أشلاء وأطفال ونساء.
واستشهد 7 مواطنين و أصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل بحي الزيتون شرق غزة.
كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف للمناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة.
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