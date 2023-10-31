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نيويورك تايمز: نتنياهو تلقى تحذيرات أولية عن هجوم حماس وتجاهلها للتركيز على حزب الله وإيران

10/31/2023 4:40:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت صحيفة“نيويورك تايمز” تقريرا أعده كل من رونين بيرغمان ومارك مازيتي وماريا أبي حبيب تحدثوا فيه عن سنوات من الفشل الإسرائيلي مع حماس قادت للهجوم المدمر.
فقد اعتقد المسؤولون الإسرائيليون قبل هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر أن التهديد قادم من حزب الله وإيران، وأساءت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقدير قوة حماس وهجومها الذي حطم صورة البلد الذي لا يقهر.
وقالت الصحيفة إن مدير المخابرات الداخلية – شين بيت – رونين بار لم يكن قادرا في الساعة الثالثة صباحا من يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، على تحديد ما رأه وإن كان مناورة عسكرية أخرى لحماس أم لا.
وقضى المسؤولون في مقر شين بيت، ساعات وهم يراقبون حركات حماس في قطاع غزة والتي كانت في منتصف الليل، نشطة وبشكل غير عادي.
واقنعت المخابرات الإسرائيلية و المسؤولين الإستخباراتيين أنفسهم أن حماس ليست ذاهبة للحرب.
وربما كانت تقديراتهم مختلفة لو استمعوا لحركة الإتصالات باللاسلكي التي كان مقاتلو حماس يحملونها.
لكن وحدة الإشارات الإسرائيلية 8200 توقفت عن التنصت على شبكات حماس، قبل عام، لأنهم اعتقدوا أنها مضيعة للجهد.
ومع مضي الوقت اعتقد بار أن حماس ستنفذ هجوما محدودا. وناقش قلقه مع الجنرالات الإسرائيليين الكبار وأمر“فريق تيكيلا” وهي وحدة نخبة لمكافحة الإرهاب الانتشار على حدود إسرائيل الجنوبية.
ولم يكن أحد يعتقد حتى بداية الهجوم أن الوضع خطير ويستدعي إيقاظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسب مسؤولين دفاعيين إسرائيليين.
وفي ساعات دخلت وحدة تيكيلا في مواجهة مع ألاف من مسلحي حماس الذين اخترقوا السياج القوي ومضوا سريعا في الشاحنات وعلى الدراجات النارية وهاجموا القواعد العسكرية والقرى الحدودية.
وتقول الصحيفة إن أقوى جيش في الشرق الأوسط قلل من حجم الهجوم، وفشل في جمع المعلومات الاستخباراتية، وربما بسبب الغطرسة والافتراضات الخاطئة حول حماس واحتواء تهديدها.
وتم تقسيم المقاتلين لعدة وحدات وبأهداف محددة وكانت لديها معلومات دقيقة عن القواعد العسكرية وتخيط الكيبوتسات.
القوة التكنولوجية الفائقة للتجسس الإسرائيلي إلا أن مقاتلي حماس تحايلوا على التجسس و تدربوا على الهجوم لعام
وقتل أكثر من 1.400 إسرائيلي وأسر عدد آخر ولا يزال مصير آخرين مجهولا، وردت إسرائيل بحملة جوية قتلت أكثر من 8.000 فلسطينيا وجرحت المئات.
وفي يوم الأحد كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية ووسعت من عملياتها البرية داخل القطاع.
ووعد المسؤولون الإسرائيليون بتحقيق شامل والكشف عن الخلل الذي حدث. وحتى قبل التحقيق، فإن الهجوم كان ممكنا نظرا لسلسلة من مظاهر الفشل على مدى السنين وليس الساعات أو الأيام والأسابيع.
ففي تحقيق لنيويورك تايمز، قام على مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين وعرب وأوروبيين ومراجعة لوثائق الحكومة الإسرائيلية والأدلة التي جمعت منذ الهجوم، وتوصل إلى عدد من النتائج منها أن المخابرات الإسرائيلية قضت فترة طويلة لتحذير نتنياهو من أن الاضطرابات السياسية التي نتجت عن محاولته تغيير الطابع القضائي، كانت فرصة لأعداء إسرائيل وجرأتهم، لكنه واصل بالدفع فيها ورفض في تموز/يوليو جنرالا بارزا جاء ليحذره بشأن تقرير استخباراتي سري.
وكذا أساء المسؤولون الإسرائيليون الحكم على حماس وتهديدها خلال الأعوام الماضية وقبل الهجمات تحديدا.
وكان التقييم الإسرائيلي الرسمي من الإستخبارات ومجلس الأمن القومي منذ عام 2021 أن حماس ليست مهتمة بشن هجوم على إسرائيل يستدعي ردا انتقاميا ومدمرا.
وبدلا من ذلك كان تقييم الإستخبارات الإسرائيلية هو أن حماس تحاول إثارة العنف ضد إسرائيل في الضفة الغربية والتي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، المنافسة لها.
كما أن اعتقاد نتنياهو وكبار مسؤولي الأمن أن إيران وحزب الله هما الخطر الأكبر أدى لحرف النظر عن حماس وكذا المصادر.
وفي أيلول/سبتمبر أخبر مسؤول إسرائيلي بارز الصحيفة أن هناك مخاوف من هجمات على كل الجبهات من إيران وجماعاتها الوكيلة ولكنه لم يشمل حماس.
كما أن المخابرات الأمريكية توقفت بشكل عام عن جمع المعلومات عن حماس وخططها، واعتقدوا أن إسرائيل تتحكم بتهديدها المحلي.
وبالمحصلة فإن النتيجة نابعة من غطرسة المؤسسة الأمنية واعتقادها أن تفوقها العسكري والتكنولوجي كاف لاحتواء حماس.
وقال إيال حالوطا، مستشار الأمن القومي من 2021 وحتى بداية العام الحالي“كانوا قادرين على خداع جمعنا وتحليلنا ونتائجنا وفهمنا الإستراتيجي”. و“لا أعتقد أن أي شخص له صلة بشؤون غزة عليهم ألا يسألوا أنفسهم كيف وأين كانوا جزءا في هذا الفشل الضخم”.
واعترف عدد من المسؤولين الأمنيين البارزين بالمسؤولية، إلا نتنياهو. وفي محاولة للاتصال مع مكتبة بشأن مسؤولية رئيس الوزراء، أحالها إلى تغريدة على إكس، المعروفة سابقا بتويتر وكرر فيها نفس الكلام حول مسؤولية الأمن والجيش و“لم يتلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحت أي ظرف تحذيرات بشأن نوايا حماس للحرب”.
وعلى العكس، فقد كان تقييم القيادة العليا في المخابرات بمن فيها شين بيت أن حماس مترددة وتريد تسوية. وأعرب بيني غانتس، عضو حكومة الحرب عن شجبه لغة التغريدة التي تحمل القيادة المسؤولية، وقد جرى حذفها لاحقا واعتذر نتنياهو.
ووعدت شين بيت بتحقيق واسع بعد الحرب ولم يرد الجيش الإسرائيلي. وعلق بروس ريدل، المحلل السابق في سي آي إيه إن حرب الغفران هي مثال واضح عن الطريقة التي فشلت فيها الاستخبارات وبنت رؤية عززت تحرياتها التي أعمتهم عن التغيرات في مناخ التهديدات.
وفي مقابلة مع ريدل هذا الشهر، قال إن نتنياهو يحصد ثمار التركيز على إيران، كونها التهديد الوجودي لإسرائيل وتجاهله ما يجري في حديقته الخلفية.
وقال إن“رسالة بيبي“نتنياهو” للإسرائيليين كانت أن التهديد الحقيقي هي إيران” و“احتلال الضفة الغربية وحصار غزة، لم تعد القضية الفلسطينية تهديدا على أمن إسرائيل”.
وأشارت الصحيفة لتحذير قدمه مدير الاستخبارات الجوية الجنرال أهارون هاليفا، في تموز/يوليو للكنيست، حيث كانت تحضر للتصويت على خطة نتنياهو للحد من سلطة القضاء.
وكان عدد من الطيارين يهددون بعدم الإستجابة للأوامر.
وفي التقرير السري أن“محور المقاومة” المكون من إيران وسوريا وحماس وحزب الله يعتقدون أن إسرائيل في أضعف لحظاتها.
وبحسب واحدة من الوثائق، فقد قال زعيم حزب الله، حسن نصر أن هناك ضرورة للتحضير لحرب كبيرة.
وبنفس السياق، حاول رئيس هيئة الأركان الجنرال هيرزي هاليفي تقديم نفس الرسالة لنتنياهو الذي رفض مقابلته، ورفض مكتب نتنياهو التعليق للصحيفة.
وجاءت تقييمات الجنرالات بناء على تحركات عند الحدود الشمالية لإسرائيل.
ونتيجة لهذه التحركات ومناورة عسكرية قام بها حزب الله، اعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه يقود التحضيرات لحرب منسقة ضد إسرائيل.
وزاد القلق في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وعبر الجنرال هاليفي عن قلقه بشكل عام وقال“يجب علينا أن نكون جاهزين لميدان متعدد ونزاع عسكري مكثف”.
واتهم حلفاء نتنياهو على التلفاز هاليفي بزرع الفزع. وفي سلسلة من اللقاءات، قدم شين بيت نفس التحذيرات للمسؤولين الإسرائيلي والتي قدمها لهم هاليفي.
وتجاهلت إسرائيل التحذيرات من الجيران، فالأردن الذي له الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، وطالما توسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أن حكومة نتنياهو المتطرفة التي شكلها العام الماضي كانت أقل استقبالا للتحذيرات وأن الأحداث في الأقصى تثير المشاعر داخل المناطق الفلسطينية قد تصل إلى درجة الغليان.
وفي الوقت الذي تم فيه التركيز على حزب الله وإيران، لم يلتفت المسؤولون الإسرائيليون لغزة التي اعتقد أربعة رؤساء وزراء إسرائيليين أن احتلالها من جديد بعد الخروج منها عام 2005 سيؤدي لضحايا ويدمر صورة إسرائيل الدولية.
ورغم معرفة إسرائيل أن حماس باتت قوية، إلا أنهم اعتقدوا بقدرتهم على احتوائها عبر شبكة من الجواسيس والرقابة التكنولوجية المتقدمة والجدار العازل وكذا القبة الحديدية.
وأثمرت الإستراتيجية ثمارها، فعلى مدى السنين استطاعت إسرائيل اختراق حماس وأحبطت عملياتها واغتالت قادتها في بعض الأحيان. ورغم أن شعاره في عام 2008 كان هو تدمير حماس وإنهاء المهمة، إلا أن نتنياهو صار ينظر لحماس وعلى مدى السنوات اللاحقة كموازن للسلطة الوطنية الضعيفة، والتي خفف ضعفها من الضغط عليه لتقديم تنازلات حسب مسؤولين وأشخاص على صلة بنتنياهو.
ولا يوجد أي شك أن إسرائيل مع حماس كتهديد محلي وليس دوليا كحزب الله وتنظيم الدولة، ولهذا خصصت مصادر قليلة، رؤية اشتركت فيها واشنطن.
واعتقد جزء من الحكومة الأمريكية أنه يمكن تجنيد ناشطي حماس كمصادر عن جماعات أخرى تعتبر أولوية لواشنطن.
وقال جوناثان شانزر، المسؤول السابق في الخزانة الأمريكية إن المسؤولين أخبروه في لقاء إنهم يحاولون تحويل ناشطين لحماس إلى“أرصدة” داخل تنظيم الدولة.-(وكالات)

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