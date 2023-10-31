الجنايات: الحبس 30 عاما لشخص أدين بهتك عرض ابنتيه القاصرتين

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

قضت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم لمدة 30 عاما بعد إدانته بجرم هتك عرض ابنتيه القاصرتين (13 و14 عاما).

وقال مصدر مطلع في محكمة الجنايات، إن المتهم أدين بجناية هتك العرض مكررة 3 مرات، وتم الحكم عليه بالسجن 15 عاما عن كل مرة، ليصبح المجموع 45 عاما.

وأوضح المصدر أنه تم تخفيض العقوبة إلى الحبس 30 عاما كون المادة 72 من قانون العقوبات لا تجيز الحبس أكثر من 30 عاما بأي تهمة.

يشار إلى أن القرار الذي صدر برئاسة القاضي محمد العدوان وعضوية القاضيين محمد الخلايلة وصلاح الطالب، قابل للتمييز بحكم القانون.