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في غزة.. عمليات جراحية دون تخدير وعلى ضوء الهاتف

10/31/2023 4:40:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إن المساعدات التي دخلت إلى القطاع بعيدة للغاية عن أن تفي بالاحتياجات ((العارمة)) في القطاع.
وأضافت سهير زقوت في مقابلة مع (وكالة أنباء العالم العربي) أمس الاثنين أن من الضروري ((توفير ممرات آمنة للعاملين في المجال الإنساني لنتمكن من توفير الاستجابة الإنسانية في ظل هذه الأوضاع المعقدة)).
وأشارت إلى أن اللجنة جلبت 60 طنا من المساعدات ((تقف الآن في أقرب نقطة من معبر رفح استعدادا لدخولها متى تم السماح بذلك)).
وأشارت زقوت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها شخص مفقود في الحرب، ولدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أربعة من المسعفين الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم الإنساني، ودعت إلى ضرورة توفير ممرات آمنة للعاملين في المجال الإنساني للاستجابة الإنسانية الصعبة. وقالت ((لا ولن نتخلى عن المدنيين في قطاع غزة)).
وأكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ((المستشفيات على حافة الانهيار، هناك عمل الأطباء لمدة 3 أسابيع بشكل متواصل، الأطباء مرهقون والمستلزمات الطبية شحيحة للغاية وأطباء يقولون لنا إنهم يقومون بعمليات جراحية دون تخدير ودون مواد مسكنة بعد العمليات))، وأردفت: ((هناك أيضا أطباء يجرون عمليات جراحية على أضواء الهواتف النقالة وفي طرقات المستشفيات، لا يمكن للمستشفيات أن تحتمل أو تستوعب المزيد من الجرحى)).

وكانت وكالات أممية حثت على زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، أبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إذ قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي أمس (الاثنين) إن العدد القليل من القوافل التي يسمح لها بعبور معبر رفح لا يكفي لأكثر من مليوني شخص محتاج.
وأضاف لازاريني: ((إن النظام القائم للسماح بدخول المساعدات إلى غزة معرض للفشل ما لم تكن هناك إرادة سياسية لجعل تدفق الإمدادات ذا مغزى، ويتناسب مع الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة)).
وكان الاحتلال الإسرائيلي أحكم حصاره على قطاع غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في المنطقة الحدودية في 7 أكتوبر (تشرين الأول). ومنذ ذلك الحين، لم تصل سوى مساعدات متقطعة وقليلة إلى القطاع الساحلي المكتظ بالسكان عبر مصر. ووفقا لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، فقد نفدت مياه الشرب والغذاء والوقود والأدوية الحيوية في المنطقة.-(وكالات)

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