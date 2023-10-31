كتائب القسام: نخوض اشتباكا مع العدو شمال غرب غزة واستهدفنا آليتين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام تدمير آلية إسرائيلية شرق معبر إيريز بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105".
وقالت الكتائب في بيان لاحق إن مقاتليها يخوضون اشتباكا مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة وأكدت استهداف آليتين والإجهاز على جندي.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت بقذائف الهاون قوة راجلة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة.
كما أعلنت القسام أن مقاتليها فتحوا النار من أحد الكمائن باتجاه آليات متوغلة غرب منطقة التوام شمالي قطاع غزة واستهدفوا 3 آليات إسرائيلية.
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