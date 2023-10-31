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كتائب القسام: نخوض اشتباكا مع العدو شمال غرب غزة واستهدفنا آليتين

10/31/2023 4:40:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب القسام تدمير آلية إسرائيلية شرق معبر إيريز بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105".

وقالت الكتائب في بيان لاحق إن مقاتليها يخوضون اشتباكا مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة وأكدت استهداف آليتين والإجهاز على جندي.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت بقذائف الهاون قوة راجلة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة.

كما أعلنت القسام أن مقاتليها فتحوا النار من أحد الكمائن باتجاه آليات متوغلة غرب منطقة التوام شمالي قطاع غزة واستهدفوا 3 آليات إسرائيلية.

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