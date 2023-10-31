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التهديدات الليبية بطرد سفراء وقطع النفط.. هل يمكن تنفيذها؟

10/31/2023 4:40:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رغم الانقسام وعدم التعافي من آثار إعصار دانيال، إلا أن مطالبة كل من مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الأعلى للدول الغربية الداعمة للحرب الإسرائيلية على غزة بمغادرة البلاد، والتلويح بوقف تصدير النفط إذا لم تتوقف الحرب، خطوة متقدمة لم تجرؤ عليها دول أخرى.
لكن هذا الموقف الجريء لكل من مجلسي النواب (الأربعاء) والدولة (الخميس) ولو بشكل منفصل، يطرح عدة تساؤلات حول قدرتهما على إلزام كل من حكومتي الوحدة في العاصمة طرابلس، وحكومة أسامة حماد في مدينة بنغازي (شرق) على تنفيذه.
أم أن الأمر مجرد مزايدة سياسية للمجلسين بهدف كسب مشروعية شعبية، في ظل تضامن واسع للشارع الليبي مع فلسطين تجلى في المظاهرات الداعمة لقطاع غزة، ورفضه لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل.
طرد السفراء ممكن ولكن..
 لا شك أن مجلسي النواب والدولة يملكان نفوذا لا يستهان به في ليبيا، يتجاوز بكثير نفوذ كثير من البرلمانات العربية، بالنظر للصلاحيات الممنوحة لكليهما مجتمعين في اختيار رئيس الحكومة وعزله.
لكن في ظل وجود حكومتين في البلاد، يكاد يتلاشى هذا النفوذ، فعندما يطلب مجلس النواب من سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بمغادرة البلاد، في حين أن أغلب هؤلاء السفراء متواجدون في طرابلس حيث لا سلطة ولا نفوذ له فيها.
وحتى وإن تعزز هذا الطلب بموقف المجلس الأعلى للدولة، الذي له نفوذ في طرابلس والمنطقة الغربية إلا أنه لا يملك سلطة فعلية على حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تلزمها بتنفيذ قراره بطرد السفراء الذين تدعم بلدانهم "العدوان الإسرائيلي على غزة".
ناهيك عن أن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لم تعيد فتح سفاراتها في طرابلس إلى بين عامي 2021 و2022، بعد غلقها في 2014، باستثناء إيطاليا التي أعادت فتح سفارتها في 2017.
وبذلت حكومة الوحدة (2021 إلى اليوم) وقبلها حكومة الوفاق (2016-2021) جهودا مضنية لإقناع الدول الغربية وبقية دول العالم لإعادة فتح سفاراتها مجددا في طرابلس.
لذلك من الصعب توقع أن يُقدِم الدبيبة على طرد السفراء الغربيين بعد كل تلك الجهود التي بذلت لعودتهم، وإلا ستكون تضحية دبلوماسية كبيرة من أجل فلسطين، لها تداعياتها السلبية المؤكدة، لكنها سترفع شعبيته داخليا وعربيا.
غير أن خطوة من هذا القبيل مستبعدة، في ظل حاجة الدبيبة إلى الاعتراف الغربي بحكومته لاستمرارها، وإلا قد تنقلب عليه واشنطن وحلفاؤها الأوربيون، وتحول اعترافها إلى الحكومة المكلفة من البرلمان في بنغازي.
إلا أن اشتراك مجلسي النواب والدولة في موقف واحد لطرد السفراء الداعمين لإسرائيل، سينزع من أيدي الدول الغربية ورقة الاعتراف الدولي بحكومة الدبيبة، خاصة إذا كان هناك إجماع شعبي وسياسي حول هذه الخطوة.
ومثل هذه المواقف ليست غريبة عن الشعب الليبي، الذي سبق له وأن دعم الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962)، رغم أن أراضيه كانت حينها تنتشر بها قواعد فرنسية (الجنوب) وأمريكية (الغرب) وبريطانية (شرق)، مع ذلك كانت الحكومة الليبية في عهد الملك محمد إدريس السنوسي تشحن الأسلحة القادمة من مصر إلى داخل الأراضي الجزائرية عبر تونس، ثم عبر حدودها الجنوبية بمساعدة قبائل الطوارق في الصحراء الكبرى.
فخطوة من قبيل طرد السفراء الغربيين تحتاج إلى نضج سياسي وشعبي قبل أن يجرؤ رئيس حكومة الوحدة على تنفيذها.
كما أن الدبيبة يحتاج إلى موقف عربي وإسلامي مماثل وداعم ومتضامن لطرد سفراء الدول الداعمة لإسرائيل، حتى لا تظهر ليبيا وحيدة في مواجهة الغرب.
إيطاليا الضحية الأولى
الخطوة الثانية التي طالب بها مجلسا النواب والدولة تتمثل في إيقاف تصدير الغاز والنفط إلى الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة إلى غاية توقف الحرب يمكن تنفيذها حتى وبدون قرار من حكومتي الدبيبة وحماد، لكن لها تداعياتها وتبعاتها أيضا.
فليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا وتطمح للوصول إلى 1.3 مليون برميل يوميا على المدى القريب، وتمثل الصادرات النفطية لوحدها 94 بالمئة من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2023، وفق بيانات المصرف المركزي الليبي.
جميع صادرات الغاز تتجه إلى إيطاليا عبر أنبوب "السيل الأخضر" في منطقة مليتة بالمنطقة الغربية التابعة لسيطرة حكومة الوحدة، أما صادرات النفط فتتم عبر الموانئ النفطية في الوسط والشرق والتي تخضع لسيطرة قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر.
وأغلب الصادرات النفطية تتجه للأسواق الأوروبية بنسبة 74 بالمئة؛ تستحوذ إيطاليا على 23 بالمئة.
وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ليست من عملاء ليبيا الستة الرئيسيين وهم: إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، الصين، اليونان، هولندا، خلال الربع الأول من العام الجاري.
ورغم ذلك فإن الصادرات الليبية إلى الولايات المتحدة بلغت في عام 2022 نحو 2.2 مليار دولار، وفق بيانات المكتب التنفيذي للرئيس الأمريكي.
وسبق أن أغلقت قبائل داعمة لحفتر الموانئ والحقول النفطية بسبب الصراع الداخلي على تقاسم العائدات التي تصب في حسابات مؤسسة النفط بالمصرف المركزي التابع لحكومة الوحدة.
هذا السيناريو يمكن أن يتكرر مع الدول الداعمة "للعدوان على غزة"، إذا ما وجدت حكومتا الدبيبة وحماد، حرجا في إيقاف تصدير النفط لها، لكنهما يحتاجان موقفا مساندا من حفتر، من خلال الإيعاز لنفس القبائل المنتشرة في الهلال النفطي أو في مناطق انتشار الحقول والموانئ النفطية لغلقها.
لكن هذا السيناريو سيضر ببقية الدول غير الداعمة لإسرائيل أيضا، كما أن الولايات المتحدة وبريطانيا وبدرجة أقل فرنسا لن تتضرر من وقف صادرات النفط والغاز الليبيين.
إلا أن الضرر سيتركز على إيطاليا، خاصة بعد تقليصها لوارداتها من الغاز الروسي، رغم أن صادرات الغاز الليبي محدودة ولا تتجاوز 4 مليارات متر مكعب سنويا.
والتأثير الرئيسي أن قرارا ليبيًا في هذا الصدد من شأنه تحريك أسعار النفط إلى الأعلى، وقد يدفع دول عربية وإسلامية أخرى مثل الجزائر وربما السعودية وقطر والكويت لاتخاذ مواقف مماثلة إذا تصاعدت المجازر في غزة.
فمطلب مجلسي النواب والدولة الليبيين بطرد السفراء وإيقاف تصدير النفط والغاز للدول الداعمة للعدوان على غزة "صعب التنفيذ"، وله تداعيات سياسية واقتصادية على البلاد، ولكنه "ليس مستحيلا" في الحالة الليبية، والتاريخ يشهد على ذلك سواء في حرب التحرير الجزائرية أو حرب أكتوبر 1973 بين العرب وإسرائيل.
فالليبيون في أصعب ظروفهم كانت لهم مواقف "تاريخية"، بشأن دعم حركات التحرر العربية، لكن موقفهم الرائد هذه المرة يحتاج مؤازرة عربية وإسلامية، وبالأخص الدول المصدرة للنفط والغاز مثل الجزائر ودول الخليج، ليكون لها الأثر الكافي مثلما كان الأمر في حرب 1973.-(الأناضول)

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