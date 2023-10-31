HFCL تطلق مجموعة من منتجات وحلول الاتصال لشركات الاتصالات والمؤسسات العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) HFCL Limited، إحدى الشركات التكنولوجية الرائدة في الهند ومزود منتجات وحلول الاتصالات المتكاملة من الجيل التالي، كشفت عن مجموعة رائدة من منتجات الجيل الخامس وحلول الشبكات في مؤتمر الهند للهواتف المحمولة 2023، أحد أكبر منتديات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في آسيا، الذي عُقِد في الفترة من 27 أكتوبر 2023 إلى 29 أكتوبر 2023.

أطلقت HFCL مجموعة شاملة من منتجات وحلول الاتصال من الجيل التالي للأسواق الدولية، بما في ذلك الوصول اللاسلكي الثابت لمعدات منشآت العملاء بتقنية الجيل الخامس، وأجهزة توجيه IP MPLS، وراديو النطاق الترددي غير المرخص بسعة 2جيجابت في الثانية، و1728 كابل ألياف ضوئية IBR (شريط متقطع) ذو عدد ألياف عالٍ.

كشفت HFCL عن حلها المصمم والمطور للوصول اللاسلكي الثابت لمعدات منشآت العملاء بتقنية الجيل الخامس في أشكال مختلفة. ومن خلال ريادتها لمنتجات التكنولوجيا المبتكرة، ستعمل محفظة HFCL من منتجات معدات منشآت العملاء لشبكات الجيل الخامس الداخلية والخارجية على تسريع تغلغل النطاق العريض اللاسلكي في المناطق الحضرية والريفية والمساعدة في التغلب على تحدي اتصال الميل الأخير في الأسواق العالمية الرئيسية. تم تصميمها لتكمل اتصالات النطاق العريض السلكية في المناطق التي يكون فيها توصيل الألياف محدودًا، وتدعم مجموعة HFCL للوصول اللاسلكي الثابت لمعدات منشآت العملاء بتقنية الجيل الخامس تقنيات 5G SA وNSA عبر نطاقات تردد فرعية 6 جيجا هرتز وmmWave متعددة لتوفير سرعات فعالة من حيث التكلفة وشبيهة بالألياف للعملاء الذين يستخدمون شبكة 5G.

مما يمثل قفزة كبيرة في تقديم خدمات النقل الخلفية لشبكات الجيل الخامس والاتصال اللاسلكي للشركات من فئة شركات الاتصالات، فإن إطلاق تقنية نقل البيانات عبر الحدود بسرعة 2 جيجابيت في الثانية يضع HFCL كلاعب مهيمن في السوق الهندي والعالمي المتنامي لنقل البيانات عبر الحدود. يوفر هذا المنتج المبتكر حل اتصال منخفض الكمون بسرعة 2 جيجابيت في الثانية والذي يمكن أن يعمل عبر نطاق تردد 5 جيجا هرتز ممتد. وهو مصمم لسهولة التركيب والإدارة السهلة والموثوقية العالية ولديه ميزات أمان متقدمة للحماية من نواقل التهديدات الخارجية. علاوة على ذلك، وبالمقارنة مع حلول النقل التقليدية، فإن النقل اللاسلكي بتقنية الجيل الخامس مع معدل نقل بيانات UBR بسرعة 2 جيجابيت في الثانية سيمكن عملاء HFCL من توفير ما يصل إلى 75% من التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).

علاوة على ذلك، لتلبية احتياجات الاتصال وتحديات عرض النطاق الترددي التي تواجهها شركات الاتصالات والشركات في المشهد الرقمي سريع التطور، أطلقت HFCL أيضًا أجهزة توجيه IP MPLS ثورية. يهدف خط إنتاج راوتر IP MPLS الشامل الذي قدمته HFCL إلى تمكين شركات الاتصالات من دعم شبكات 5G وشبكات الألياف ذات النطاق العريض وتوفير اتصال الميل الأخير للشركات في المترو الحضري ومدن المستوى 2. ستساعد محفظة راوتر IP MPLS عملاء HFCL على بناء شبكات قابلة للتطوير وفعالة وقادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من حركة البيانات، ودعم جودة الخدمة (QoS) لتحديد أولويات النطاق الترددي وتجنب ازدحام الشبكة.

إلى جانب ذلك، قدمت HFCL أيضًا كابل الألياف الضوئية الذي يحتوي على 1728 شريطًا عالي الألياف (IBR) والذي سيسمح لشركات الاتصالات والشركات بتسريع تركيب البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، وتوسيع قدرات توصيل الألياف إلى المنازل ومعالجة الطلب المتزايد على الشبكات عالية السعة خاصة من مراكز البيانات عالية الحجم. كما تم تحسين كابل IBR الخالي من الجل خلال الربط الكتلي عالي الإنتاجية للنشر الفعال من حيث التكلفة، وسهولة التركيب في المناطق المزدحمة والاستعادة السريعة في حالة حدوث أي انقطاع عرضي.

قال السيد Mahendra Nahata ، العضو المنتدب لشركة HFCL : "لتلبية متطلبات البلدان لتسريع التحول الرقمي من خلال بناء بنية تحتية قوية لشبكة الجيل الخامس، نحن فخورون للغاية بإطلاق مجموعتنا الشاملة من تقنيات الجيل التالي بما في ذلك الوصول اللاسلكي الثابت لمعدات منشآت العملاء بتقنية الجيل الخامس وأجهزة توجيه IP MPLS وراديو النطاق الترددي غير المرخص بسعة 2 جيجابايت جنبًا إلى جنب مع UcNMS و1728 كابل ألياف ضوئية IBR ذو عدد ألياف عالٍ. تهدف HFCL إلى لعب دور حاسم في نشر شبكات النطاق العريض عالية السرعة وتوفير اتصال الميل الأخير في جميع أنحاء الهند والأسواق العالمية الرئيسية. مع التركيز القوي على البحث والتطوير، نعتقد أن منتجاتنا وحلولنا المصممة والمطورة بشكل فريد مناسبة تمامًا لتلبية أهداف الألياف والطلب على اتصال الشبكة من مشغلي الاتصالات ومراكز البيانات والشركات. مع إطلاق هذه المنتجات الثورية، نواصل مهمتنا لبناء اقتصاد رقمي عالمي مستدام".

حول HFCL

HFCL هي شركة تكنولوجيا رائدة متخصصة في إنشاء شبكات رقمية لشركات الاتصالات والشركات والحكومات. على مر السنين، برزت HFCL كشريك موثوق به يقدم حلولاً مستدامة عالية التقنية مع الالتزام بتوفير أحدث المنتجات التكنولوجية لعملائها. تمكننا خبرتنا القوية في مجال البحث والتطوير إلى جانب خدماتنا العالمية لتكامل الأنظمة وعقود من الخبرة في مجال الألياف البصرية من تقديم حلول الشبكات الرقمية المبتكرة المطلوبة للشبكات الأكثر تقدمًا.

تقوم مراكز البحث والتطوير الداخلية للشركة الموجودة في جوروجرام وبنجالورو، جنبًا إلى جنب مع شركة R&D Houses المستثمرة وغيرها من المتعاونين في مجال البحث والتطوير في مواقع مختلفة في الهند وخارجها، بابتكار مجموعة مستقبلية من المنتجات والحلول التكنولوجية. طورت HFCL قدرات لتوفير كابلات الألياف الضوئية والألياف الضوئية عالية الجودة، ومنتجات الاتصالات الحديثة بما في ذلك منتجات شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) بتقنية الجيل الخامس، ومنتجات النقل بتقنية الجيل الخامس، وأنظمة واي فاي (واي فاي 6، واي فاي 7)، وأجهزة الراديو ذات النطاق غير المرخص، والمحولات، والموجهات، وأجهزة الراديو المعرفة بالبرمجيات.

تمتلك الشركة أحدث مصانع تصنيع كابلات الألياف الضوئية وكابلات الألياف الضوئية في حيدر أباد، ومصنع تصنيع كابلات الألياف الضوئية في غوا وفي شركتها التابعة HTL Limited في تشيناي.

HFCL هي الشريك المفضل لعملائها في جميع أنحاء الهند وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. إن التزام HFCL بالجودة والاستدامة البيئية يلهمها لابتكار حلول لاحتياجات العملاء المتطورة باستمرار.

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