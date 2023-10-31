HFCL تطلق مجموعة من منتجات وحلول الاتصال لشركات الاتصالات والمؤسسات العالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) HFCL Limited ( NSE : HFCL | BSE : 500183 | ISIN CODE : INE548A01028 )
، إحدى الشركات التكنولوجية الرائدة في الهند ومزود منتجات وحلول الاتصالات المتكاملة من الجيل التالي، كشفت عن مجموعة رائدة من منتجات الجيل الخامس وحلول الشبكات في مؤتمر الهند للهواتف المحمولة 2023، أحد أكبر منتديات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في آسيا، الذي عُقِد في الفترة من 27 أكتوبر 2023 إلى 29 أكتوبر 2023.
أطلقت HFCL مجموعة شاملة من منتجات وحلول الاتصال من الجيل التالي للأسواق الدولية، بما في ذلك الوصول اللاسلكي الثابت لمعدات منشآت العملاء بتقنية الجيل الخامس، وأجهزة توجيه IP MPLS، وراديو النطاق الترددي غير المرخص بسعة 2جيجابت في الثانية، و1728 كابل ألياف ضوئية IBR (شريط متقطع) ذو عدد ألياف عالٍ.
كشفت HFCL عن حلها المصمم والمطور للوصول اللاسلكي الثابت لمعدات منشآت العملاء بتقنية الجيل الخامس في أشكال مختلفة. ومن خلال ريادتها لمنتجات التكنولوجيا المبتكرة، ستعمل محفظة HFCL من منتجات معدات منشآت العملاء لشبكات الجيل الخامس الداخلية والخارجية على تسريع تغلغل النطاق العريض اللاسلكي في المناطق الحضرية والريفية والمساعدة في التغلب على تحدي اتصال الميل الأخير في الأسواق العالمية الرئيسية. تم تصميمها لتكمل اتصالات النطاق العريض السلكية في المناطق التي يكون فيها توصيل الألياف محدودًا، وتدعم مجموعة HFCL للوصول اللاسلكي الثابت لمعدات منشآت العملاء بتقنية الجيل الخامس تقنيات 5G SA وNSA عبر نطاقات تردد فرعية 6 جيجا هرتز وmmWave متعددة لتوفير سرعات فعالة من حيث التكلفة وشبيهة بالألياف للعملاء الذين يستخدمون شبكة 5G.
مما يمثل قفزة كبيرة في تقديم خدمات النقل الخلفية لشبكات الجيل الخامس والاتصال اللاسلكي للشركات من فئة شركات الاتصالات، فإن إطلاق تقنية نقل البيانات عبر الحدود بسرعة 2 جيجابيت في الثانية يضع HFCL كلاعب مهيمن في السوق الهندي والعالمي المتنامي لنقل البيانات عبر الحدود. يوفر هذا المنتج المبتكر حل اتصال منخفض الكمون بسرعة 2 جيجابيت في الثانية والذي يمكن أن يعمل عبر نطاق تردد 5 جيجا هرتز ممتد. وهو مصمم لسهولة التركيب والإدارة السهلة والموثوقية العالية ولديه ميزات أمان متقدمة للحماية من نواقل التهديدات الخارجية. علاوة على ذلك، وبالمقارنة مع حلول النقل التقليدية، فإن النقل اللاسلكي بتقنية الجيل الخامس مع معدل نقل بيانات UBR بسرعة 2 جيجابيت في الثانية سيمكن عملاء HFCL من توفير ما يصل إلى 75% من التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).
علاوة على ذلك، لتلبية احتياجات الاتصال وتحديات عرض النطاق الترددي التي تواجهها شركات الاتصالات والشركات في المشهد الرقمي سريع التطور، أطلقت HFCL أيضًا أجهزة توجيه IP MPLS ثورية. يهدف خط إنتاج راوتر IP MPLS الشامل الذي قدمته HFCL إلى تمكين شركات الاتصالات من دعم شبكات 5G وشبكات الألياف ذات النطاق العريض وتوفير اتصال الميل الأخير للشركات في المترو الحضري ومدن المستوى 2. ستساعد محفظة راوتر IP MPLS عملاء HFCL على بناء شبكات قابلة للتطوير وفعالة وقادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من حركة البيانات، ودعم جودة الخدمة (QoS) لتحديد أولويات النطاق الترددي وتجنب ازدحام الشبكة.
إلى جانب ذلك، قدمت HFCL أيضًا كابل الألياف الضوئية الذي يحتوي على 1728 شريطًا عالي الألياف (IBR) والذي سيسمح لشركات الاتصالات والشركات بتسريع تركيب البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، وتوسيع قدرات توصيل الألياف إلى المنازل ومعالجة الطلب المتزايد على الشبكات عالية السعة خاصة من مراكز البيانات عالية الحجم. كما تم تحسين كابل IBR الخالي من الجل خلال الربط الكتلي عالي الإنتاجية للنشر الفعال من حيث التكلفة، وسهولة التركيب في المناطق المزدحمة والاستعادة السريعة في حالة حدوث أي انقطاع عرضي.
قال السيد Mahendra Nahata ، العضو المنتدب لشركة HFCL : "لتلبية متطلبات البلدان لتسريع التحول الرقمي من خلال بناء بنية تحتية قوية لشبكة الجيل الخامس، نحن فخورون للغاية بإطلاق مجموعتنا الشاملة من تقنيات الجيل التالي بما في ذلك الوصول اللاسلكي الثابت لمعدات منشآت العملاء بتقنية الجيل الخامس وأجهزة توجيه IP MPLS وراديو النطاق الترددي غير المرخص بسعة 2 جيجابايت جنبًا إلى جنب مع UcNMS و1728 كابل ألياف ضوئية IBR ذو عدد ألياف عالٍ. تهدف HFCL إلى لعب دور حاسم في نشر شبكات النطاق العريض عالية السرعة وتوفير اتصال الميل الأخير في جميع أنحاء الهند والأسواق العالمية الرئيسية. مع التركيز القوي على البحث والتطوير، نعتقد أن منتجاتنا وحلولنا المصممة والمطورة بشكل فريد مناسبة تمامًا لتلبية أهداف الألياف والطلب على اتصال الشبكة من مشغلي الاتصالات ومراكز البيانات والشركات. مع إطلاق هذه المنتجات الثورية، نواصل مهمتنا لبناء اقتصاد رقمي عالمي مستدام".
حول HFCL
HFCL هي شركة تكنولوجيا رائدة متخصصة في إنشاء شبكات رقمية لشركات الاتصالات والشركات والحكومات. على مر السنين، برزت HFCL كشريك موثوق به يقدم حلولاً مستدامة عالية التقنية مع الالتزام بتوفير أحدث المنتجات التكنولوجية لعملائها. تمكننا خبرتنا القوية في مجال البحث والتطوير إلى جانب خدماتنا العالمية لتكامل الأنظمة وعقود من الخبرة في مجال الألياف البصرية من تقديم حلول الشبكات الرقمية المبتكرة المطلوبة للشبكات الأكثر تقدمًا.
تقوم مراكز البحث والتطوير الداخلية للشركة الموجودة في جوروجرام وبنجالورو، جنبًا إلى جنب مع شركة R&D Houses المستثمرة وغيرها من المتعاونين في مجال البحث والتطوير في مواقع مختلفة في الهند وخارجها، بابتكار مجموعة مستقبلية من المنتجات والحلول التكنولوجية. طورت HFCL قدرات لتوفير كابلات الألياف الضوئية والألياف الضوئية عالية الجودة، ومنتجات الاتصالات الحديثة بما في ذلك منتجات شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) بتقنية الجيل الخامس، ومنتجات النقل بتقنية الجيل الخامس، وأنظمة واي فاي (واي فاي 6، واي فاي 7)، وأجهزة الراديو ذات النطاق غير المرخص، والمحولات، والموجهات، وأجهزة الراديو المعرفة بالبرمجيات.
تمتلك الشركة أحدث مصانع تصنيع كابلات الألياف الضوئية وكابلات الألياف الضوئية في حيدر أباد، ومصنع تصنيع كابلات الألياف الضوئية في غوا وفي شركتها التابعة HTL Limited في تشيناي.
HFCL هي الشريك المفضل لعملائها في جميع أنحاء الهند وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. إن التزام HFCL بالجودة والاستدامة البيئية يلهمها لابتكار حلول لاحتياجات العملاء المتطورة باستمرار.
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