تم اختيار SLB من قبل ENI لمشروع الإبلاغ العالمي عن انبعاثات الميثان

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) SLB (مدرجة في بورصة نيويورك باسم:SLB ) أعلنت اليوم أن شركة حلول الانبعاثات الشاملة (SEES) قد تم اختيارها من قِبل شركة الطاقة المتكاملة Eni (المدرجة في بورصة نيويورك باسم: E) لتقديم قياس شامل لانبعاثات الميثان الهاربة وخطط الإبلاغ لمرافق التشغيل العالمية لشركة Eni.
يتماشى المشروع، الذي هو قيد التنفيذ بالفعل، مع معايير الإبلاغ الخاصة بشراكة غاز الميثان للنفط والغاز 2.0(OGMP (2.0 -البرنامج الرئيسي للإبلاغ عن غاز الميثان والتخفيف من حدته التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). ويهدف إلى تزويد Eni بسرد دقيق لانبعاثات الميثان الهاربة لأغراض الإبلاغ الشفافة وللتعريف بجهود Eni الإستراتيجية للحد منها. الميثان هو غاز دفئ قوي له تأثير على تغير المناخ يصل إلى 84 مرة أكبر من ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عامًا ويمثل حوالي نصف الانبعاثات التشغيلية لقطاع النفط والغاز.
قالت Kahina Abdeli-Galinier، مديرة أعمال الانبعاثات في SLB: "دقة القياس والسرعة والحجم هي ثلاثة عناصر حاسمة لصناعة النفط والغاز لخفض انبعاثات الميثان". "من خلال العمل بشكل تعاوني مع Eni، نستفيد من معرفتنا العميقة بمتطلبات OGMP 2.0 وبصمتنا العالمية لتزويد Eni بقياس دقيق وموثوق به لبيانات الميثان وإعداد التقارير عبر عملياتها الداخلية والخارجية في نافذة تسليم سريعة لمدة ستة أشهر. بالنسبة لشركة Eni والمنتجين الآخرين، فإن توسيع نطاق هذه القدرة بسرعة يوفر الرؤى اللازمة لتسريع التقدم نحو معالجة انبعاثات الميثان الهاربة".
سيؤدي العمل عبر مواقع متعددة تقع في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية إلى إجراء قياسات ومحاكاة على مستوى المصدر لانبعاثات Eni وفقًا لمتطلبات إعداد التقارير OGMP 2.0. ستقوم SLB بتجميع وتحليل البيانات ومساعدة ENI في الإبلاغ عن انبعاثاتها على مستوى المصدر إلى OGMP.
قبل هذا المشروع، قامت SLB بتقييم تقنيات القياس المثلى لتحديد وقياس انبعاثات الميثان لاقتراح أفضل الحلول المتوافقة لاحتياجات كل منشأة والمتطلبات المحلية.
تم إطلاق SEES في مارس 2022 وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات والتقنيات المتطورة المصممة لتزويد المشغلين بحل قوي وقابل للتطوير للقياس والرصد والإبلاغ، وفي النهاية، القضاء على انبعاثات الميثان والتوهج الروتيني. منذ إطلاقها، قامت SEES بتنفيذ مشاريع للعملاء في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، بما في ذلك الاستشارات والتخطيط الأمثل للمراقبة والقياسات والتفسير عبر منصة رقمية آمنة.
حول SLB
SLB (مدرجة في بورصة نيويورك باسم: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. مع بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع انتقال الطاقة. اكتشف المزيد على slb .
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية: يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. غالبًا ما تحتوي هذه العبارات على كلمات مثل "توقع" و"قد" و"يمكن" و"تقدير" و"نية" و"توقع" و"إرادة" و"محتمل" و"متوقع" وكلمات أخرى مماثلة. وتتناول البيانات التطلعية مسائل غير مؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات أو التوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة للمجلس أو الفوائد المتوقعة منها؛ والبيانات المتعلقة بالأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف انبعاثات الكربون السلبية الصافية؛ وعدم القدرة على التعرف على الفوائد المقصودة لإستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تعالج المخاوف البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ والمخاطر والشكوك الأخرى المفصلة في أحدث نماذج SLB 10 - K و10 - Q و8 - K المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذه التطورات)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تنعكس في بياناتنا التطلعية. لا تنطبق البيانات التطلعية إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخلي SLB مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا أو مراجعتها، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
Slb/newsroom
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN31102023004146001356ID1107343251
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.