تم اختيار SLB من قبل ENI لمشروع الإبلاغ العالمي عن انبعاثات الميثان

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) SLB ‏(مدرجة في بورصة نيويورك باسم:SLB ) أعلنت اليوم أن شركة حلول الانبعاثات الشاملة (SEES) قد تم اختيارها من قِبل شركة الطاقة المتكاملة Eni (المدرجة في بورصة نيويورك باسم: E) لتقديم قياس شامل لانبعاثات الميثان الهاربة وخطط الإبلاغ لمرافق التشغيل العالمية لشركة Eni.

يتماشى المشروع، الذي هو قيد التنفيذ بالفعل، مع معايير الإبلاغ الخاصة بشراكة غاز الميثان للنفط والغاز 2.0(OGMP (2.0 -البرنامج الرئيسي للإبلاغ عن غاز الميثان والتخفيف من حدته التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). ويهدف إلى تزويد Eni بسرد دقيق لانبعاثات الميثان الهاربة لأغراض الإبلاغ الشفافة وللتعريف بجهود Eni الإستراتيجية للحد منها. الميثان هو غاز دفئ قوي له تأثير على تغير المناخ يصل إلى 84 مرة أكبر من ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عامًا ويمثل حوالي نصف الانبعاثات التشغيلية لقطاع النفط والغاز.

قالت Kahina Abdeli-Galinier، مديرة أعمال الانبعاثات في SLB: "دقة القياس والسرعة والحجم هي ثلاثة عناصر حاسمة لصناعة النفط والغاز لخفض انبعاثات الميثان". "من خلال العمل بشكل تعاوني مع Eni، نستفيد من معرفتنا العميقة بمتطلبات OGMP 2.0 وبصمتنا العالمية لتزويد Eni بقياس دقيق وموثوق به لبيانات الميثان وإعداد التقارير عبر عملياتها الداخلية والخارجية في نافذة تسليم سريعة لمدة ستة أشهر. بالنسبة لشركة Eni والمنتجين الآخرين، فإن توسيع نطاق هذه القدرة بسرعة يوفر الرؤى اللازمة لتسريع التقدم نحو معالجة انبعاثات الميثان الهاربة".

سيؤدي العمل عبر مواقع متعددة تقع في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية إلى إجراء قياسات ومحاكاة على مستوى المصدر لانبعاثات Eni وفقًا لمتطلبات إعداد التقارير OGMP 2.0. ستقوم SLB بتجميع وتحليل البيانات ومساعدة ENI في الإبلاغ عن انبعاثاتها على مستوى المصدر إلى OGMP.

قبل هذا المشروع، قامت SLB بتقييم تقنيات القياس المثلى لتحديد وقياس انبعاثات الميثان لاقتراح أفضل الحلول المتوافقة لاحتياجات كل منشأة والمتطلبات المحلية.

تم إطلاق SEES في مارس 2022 وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات والتقنيات المتطورة المصممة لتزويد المشغلين بحل قوي وقابل للتطوير للقياس والرصد والإبلاغ، وفي النهاية، القضاء على انبعاثات الميثان والتوهج الروتيني. منذ إطلاقها، قامت SEES بتنفيذ مشاريع للعملاء في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، بما في ذلك الاستشارات والتخطيط الأمثل للمراقبة والقياسات والتفسير عبر منصة رقمية آمنة.

حول SLB

SLB (مدرجة في بورصة نيويورك باسم: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. مع بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع انتقال الطاقة. اكتشف المزيد على slb .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية: يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. غالبًا ما تحتوي هذه العبارات على كلمات مثل "توقع" و"قد" و"يمكن" و"تقدير" و"نية" و"توقع" و"إرادة" و"محتمل" و"متوقع" وكلمات أخرى مماثلة. وتتناول البيانات التطلعية مسائل غير مؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات أو التوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة للمجلس أو الفوائد المتوقعة منها؛ والبيانات المتعلقة بالأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف انبعاثات الكربون السلبية الصافية؛ وعدم القدرة على التعرف على الفوائد المقصودة لإستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تعالج المخاوف البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ والمخاطر والشكوك الأخرى المفصلة في أحدث نماذج SLB 10 - K و10 - Q و8 - K المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذه التطورات)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تنعكس في بياناتنا التطلعية. لا تنطبق البيانات التطلعية إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخلي SLB مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا أو مراجعتها، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

Slb/newsroom

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.