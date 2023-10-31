إطلاق Yagi نظامًا خاصًا يتيح إمكانية تتبع منشأ القطن العضوي بعنوان Cotton Id.

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن Yagi & Co., Ltd.‎ (طوكيو:7460) ( ) عن أننا ابتكرنا وشرعنا في تشغيل نظام خاص بنا لإدارة إمكانية تتبع المنشأ المتسقة، من الحقل إلى المصنع، عن طريق نظام إدارة خاص بنا يربط بين الشهادات الدولية للقطن العضوي المنتج في الهند الذي نعالجه.

شهادة تعقيد القطن العضوي

ثمة العديد من الشهادات والمعايير الدولية للقطن العضوي، والتي تتناوله بدايةً من مرحلة الحلج، وهي عملية فصل البذور والقطن عن كرة القطن والقطن المحصود لضمان إمكانية تتبع المنشأ للخيوط والأقمشة والمنتج النهائي. ولكن، بالنسبة للعمليات السابقة لتلك المرحلة، يُطبق معيار الشهادات للمنتجات الزراعية العضوية على كرات القطن والحقل.

إن وجود هاتين الشهادتين المختلفتين يجعلان من الصعب تفعيل إدارة تتبع منشأ مستقة للقطن العضوي (المنتجات). وفي الماضي، كانت هناك حالات تم فيها الكشف عن عمليات احتيال واسعة النطاق متعلقة بالقطن العضوي في الهند التي هي أكبر دولة منتجة له في العالم.

الهدف المنشود من Cotton iD على صعيد تتبع المنشأ

لقد أنشأنا وشرعنا في تشغيل نظام إدارة خاص بنا يربط بين الشهادتين الدوليتين للقطن العضوي المنتج في الهند الذي نعالجه، كما يتيح هذا النظام إدارة تتبع منشأ مستقة من حقل القطن إلى مرحلة تصنيعه، وعن طريقه يمكننا النجاح في تتبع منشأ 85% أو أكثر من القطن العضوي الذي نعالجه من حقل القطن إلى مرحلة تصنيعه بدون إغفال عامل الشفافية، وقد بدأنا بتوزيع منتجاتنا ضمن علامتنا التجارية "Unito Organic"، والتي تشمل الخيوط والنسيج والملابس، ويمكننا تقديم شهادات لهذه الإدارة إلى عملائنا الذين يشترون القطن العضوي من شركتنا.

مسيرتنا مع القطن العضوي

نحن عضو في GOTS (Global Organic Textile Standard) منذ عام 2006 وواحدة من أفضل الشركات في اليابان من حيث كمية القطن العضوي المعتمد دوليًا الذي نعالجه، كما نشارك في الأنشطة المتنوعة الهادفة إلى دعم تحول مزارعي القطن في الهند إلى الزراعة العضوية ونواصل تقديم الدعم الدراسي لأطفالهم مع بذل جهود على صعيد إنشاء أطر عمل مستدامة للقطن العضوي.

لدينا شركة ضمن المجموعة، ألا وهي "Tsubame Towel" ( )، والتي تنتج أكبر كمية من المناشف المصنوعة من القطن العضوي في اليابان. ويعمل تحت مظلتنا أيضًا Yamaya Orimono Co., Ltd.‎ ( ) - المتخصصة في معالجة خيوط القطن والحاصلة أيضًا على شهادة من GOTS. وبهذا، تتضح أهمية القطن العضوي البالغة في مجموعتنا.

"نحن ندرك تمام الإدراك أن ثمة حاجة إلى إدارة تتبع فاعلة للمنشأ على نواحٍ أكبر من حيث الشفافية، وهو أمر مهم للغاية في مجال صناعة النسيج. وعن طريق دعم مصنع الغزل، نريد أن نخطو خطوات إيجابية تجاه ترسيخ نظام الإدارة لدينا وتوفير قطن عضوي أكثر أمانًا وموثوقية للبلدان في كل أنحاء العالم من أجل متابعة مسيرة أعمالنا التجارية المستدامة." - Yamaya Orimono Co., Ltd. –

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