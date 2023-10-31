إطلاق Yagi نظامًا خاصًا يتيح إمكانية تتبع منشأ القطن العضوي بعنوان Cotton Id.

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن Yagi & Co., Ltd. (طوكيو:7460) ( ) عن أننا ابتكرنا وشرعنا في تشغيل نظام خاص بنا لإدارة إمكانية تتبع المنشأ المتسقة، من الحقل إلى المصنع، عن طريق نظام إدارة خاص بنا يربط بين الشهادات الدولية للقطن العضوي المنتج في الهند الذي نعالجه.
شهادة تعقيد القطن العضوي
ثمة العديد من الشهادات والمعايير الدولية للقطن العضوي، والتي تتناوله بدايةً من مرحلة الحلج، وهي عملية فصل البذور والقطن عن كرة القطن والقطن المحصود لضمان إمكانية تتبع المنشأ للخيوط والأقمشة والمنتج النهائي. ولكن، بالنسبة للعمليات السابقة لتلك المرحلة، يُطبق معيار الشهادات للمنتجات الزراعية العضوية على كرات القطن والحقل.
إن وجود هاتين الشهادتين المختلفتين يجعلان من الصعب تفعيل إدارة تتبع منشأ مستقة للقطن العضوي (المنتجات). وفي الماضي، كانت هناك حالات تم فيها الكشف عن عمليات احتيال واسعة النطاق متعلقة بالقطن العضوي في الهند التي هي أكبر دولة منتجة له في العالم.
الهدف المنشود من Cotton iD على صعيد تتبع المنشأ
لقد أنشأنا وشرعنا في تشغيل نظام إدارة خاص بنا يربط بين الشهادتين الدوليتين للقطن العضوي المنتج في الهند الذي نعالجه، كما يتيح هذا النظام إدارة تتبع منشأ مستقة من حقل القطن إلى مرحلة تصنيعه، وعن طريقه يمكننا النجاح في تتبع منشأ 85% أو أكثر من القطن العضوي الذي نعالجه من حقل القطن إلى مرحلة تصنيعه بدون إغفال عامل الشفافية، وقد بدأنا بتوزيع منتجاتنا ضمن علامتنا التجارية "Unito Organic"، والتي تشمل الخيوط والنسيج والملابس، ويمكننا تقديم شهادات لهذه الإدارة إلى عملائنا الذين يشترون القطن العضوي من شركتنا.
مسيرتنا مع القطن العضوي
نحن عضو في GOTS (Global Organic Textile Standard) منذ عام 2006 وواحدة من أفضل الشركات في اليابان من حيث كمية القطن العضوي المعتمد دوليًا الذي نعالجه، كما نشارك في الأنشطة المتنوعة الهادفة إلى دعم تحول مزارعي القطن في الهند إلى الزراعة العضوية ونواصل تقديم الدعم الدراسي لأطفالهم مع بذل جهود على صعيد إنشاء أطر عمل مستدامة للقطن العضوي.
لدينا شركة ضمن المجموعة، ألا وهي "Tsubame Towel" ( )، والتي تنتج أكبر كمية من المناشف المصنوعة من القطن العضوي في اليابان. ويعمل تحت مظلتنا أيضًا Yamaya Orimono Co., Ltd. ( ) - المتخصصة في معالجة خيوط القطن والحاصلة أيضًا على شهادة من GOTS. وبهذا، تتضح أهمية القطن العضوي البالغة في مجموعتنا.
"نحن ندرك تمام الإدراك أن ثمة حاجة إلى إدارة تتبع فاعلة للمنشأ على نواحٍ أكبر من حيث الشفافية، وهو أمر مهم للغاية في مجال صناعة النسيج. وعن طريق دعم مصنع الغزل، نريد أن نخطو خطوات إيجابية تجاه ترسيخ نظام الإدارة لدينا وتوفير قطن عضوي أكثر أمانًا وموثوقية للبلدان في كل أنحاء العالم من أجل متابعة مسيرة أعمالنا التجارية المستدامة." - Yamaya Orimono Co., Ltd. –
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN31102023004146001356ID1107343250
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.