افتتاح فندق فيدا كريك بيتش، الوجهة المثالية لإقامة فاخرة بجانب البحيرة في دبي

يحتلّ فندق "فيدا كريك بيتش" موقعاً راقياً وهادئاً على الواجهة البحرية الخلابة لمشروع ميناء خور دبي، ويجسّد مفهوماً جديداً لحياة المدينة الفاخرة. تضمّ هذه الوجهة العصرية الراقية 99 غرفة وجناحاً، وتدمج بين الأناقة العصرية في أجواء خالية من الهموم وبين السحر والتألق منقطع النظير في قلب هذه المنشأة الجديدة النابضة بالحياة في دبي.

يقع فندق "فيدا كريك بيتش" في قلب مشروع ميناء خور دبي الراقي، ويوفّر ملاذاً هادئاً للاسترخاء والاستجمام بعيداً عن صخب المدينة. يتميز الموقع بممشى نابض بالحيوية بطول 6 كيلومترات، يقدّم إطلالات ساحرة على البحيرة الحصرية الخاصة بالفندق، ويتيح للضيوف التمتع بأجواء مبهجة أثناء نزهاتهم، على الرغم من موقعه المثالي، على بعد 20 دقيقة بالسيارة من وسط مدينة دبي وعلى بعد 15 دقيقة من مطار دبي الدولي.

يشكّل الفندق تحفة معمارية حديثة ذات إطلالات مميزة على البحيرة الحصرية الخاصة به، والتي سيتم افتتاحها قريباً. ستشكّل هذه البحيرة المذهلة واحة من الهدوء والاسترخاء وتمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بأجواء الشاطىء العصرية، بفضل نظام الأمواج المتطور، الذي سيسمح بتوليد الأمواج المصطنعة، الشبيهة بأمواج البحر المفتوح على الشاطئ.

أما تصاميم الفندق الداخلية فتتميز بألوانها البرونزية الجميلة الدافئة المستوحاة من ألوان الغروب الساحر للشمس وهي تنعكس على مياه الخور، ما يمنح الفندق أجواء دافئة وجذابة تتماشى مع أجوائه العصرية الساحرة. كذلك، تطالع الزوار مجموعة من التحف الفنية المختارة بعناية التي تزيّن الجدران، تذكّر بمقتنيات هواة جمع التحف القيّمة وتضفي عليها طابعاً معاصراً عابراً للحدود.

تتميّز أماكن السكن في فندق "فيدا كريك بيتش" بتنوّعها الكبير، وتلبي تفضيلات جميع أنواع الزّوار، من قبيل الغرف الديلوكس والغرف البريمير والأجنحة ذات الإطلالة الخاصة على البحيرة. هذا ويضمّ الفندق أيضاً مجموعة واسعة من المطاعم، الجاهزة لإثارة إعجاب جميع الذوّاقة ومختلف الأذواق. كما يسمح الفندق باستضافة الفعاليات والمناسبات المتنوعة، ويضمّ غرف اجتماعات ذات تصميم بسيط، يغمرها الضوء الطبيعي، والمجهّزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال عبر البريد الإلكتروني أو على الرقم التالي: 97145428888+.

عرض الافتتاح

استمتعوا بالعطلة المثالية على شاطئ البحر في فندق "فيدا كريك بيتش" واحجزوا إقامتكم منذ الآن وحتى 30 نوفمبر، لتمضية وقت ممتع حتى 27 ديسمبر، واستمتعوا بخصم مذهل يصل إلى 15 في المائة على إقامتكم، فضلاً عن فطور مجاني لذيذ.

تواريخ الحجز: حتى 30 نوفمبر

تواريخ الإقامة: حتى 27 ديسمبر

العرض: خصم 15 في المائة على الإقامات، بالإضافة إلى وجبة إفطار مجانية

*يُرجى الضغط هنا أو الاتصال على الرقم التالي: 97145428888+