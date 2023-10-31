تحويل الدراسة المسائية عن بعد في جامعة الطائف

تحويل الدراسة المسائية عن بعد في جامعة الطائف
التاريخ
10/31/2023 4:19:31 AM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بدءً من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى.
وذلك حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
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