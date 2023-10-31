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تحويل الدراسة المسائية عن بعد في جامعة الطائف

10/31/2023 4:19:31 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بدءً من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى.
وذلك حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

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