J&T Express تظهر لأول مرة فى بورصة هونج كونج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شركة J&T Global Express Limited المزود للخدمات اللوجستية عالميا، تم إدراجها رسميًا فى المجلس الرئيسى لبورصة هونج كونج بموجب رمز السهم“1519”.
بلغ سعر الطرح العام 12.00 دولار هونج كونج لكل سهم، مع وصول صافى عائدات الطرح العالمى إلى 3.528 مليار دولار هونج كونج لم يتم ممارسة خيار التخصيص الزائد بعد.
يمثل هذا الإدراج فى هونغ كونغ خطوة مهمة إلى الأمام فى رحلة J&T Express نحو أن تصبح شركة رائدة عالميًا فى مجال الخدمات اللوجستية.
وتخطط الشركة لاستخدام الأموال التى تم جمعها من الاكتتاب العام لتوسيع شبكتها اللوجستية، وتحسين البنية التحتية الحالية، وتعزيز قدرات الشركة فى الفرز والمستودعات فى جنوب شرق آسيا والأسواق الأخرى.
وستستخدم أيضًا الأموال للتوسع فى أسواق جديدة وتنويع عروض خدماتها بالإضافة إلى البحث والتطوير والابتكارات التكنولوجية، حيث تسعى إلى تقديم خدمات لوجستية أسرع وأكثر ملاءمة للمستهلكين على مستوى العالم.
تأسست شركة J&T Express فى إندونيسيا فى عام 2015، وتوسعت بسرعة فى ست دول أخرى فى جنوب شرق آسيا قبل دخول السوق الصينية فى عام 2020 وفقًا لـFrost & Sullivan.
كانت شركة J&T Express هى مشغل التوصيل السريع الأول فى جنوب شرق آسيا من حيث حجم الطرود فى عام 2022، ومن بين الشركات الرائدة فى الصين من حيث حصة السوق.
ومن خلال الاستفادة من النمو القوى لأعمالها فى الصين وجنوب شرق آسيا، قامت الشركة بتوسيع نطاق وصولها إلى خمس دول فى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط فى عام 2022، وفى الوقت الحاضر تمتد عمليات التوصيل السريع لشركة J&T إلى 13 دولة.
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وفى حفل الإدراج، شهد موظفو الخطوط الأمامية من أفرع J&T Express الـ 13 بما فى ذلك السعاة ومشغلو الإرسال وممثلو مراكز الاتصال، لحظة مذهلة للاحتفال بإدراج الشركة فى بورصة هونج كونج.
وقال Charles Hou، نائب رئيس شركة J&T Express: منذ تأسيسنا فى عام 2015، قامت J&T بتوسيع خدماتنا بسرعة وتعزيزها باستمرار، ويمثل إدراجنا فى بورصة هونج كونج اليوم علامة بارزة فى تطور الشركة.
وأضاف: نود أن نشكر عائلة J&T Express على عملهم الجاد وتفانيهم، وشركائنا على دعمهم الطويل الأمد، وعملائنا على ثقتهم بنا، نحن نعتز بجذورنا ونظل ملتزمين بربط العالم بسلاسة من خلال نهجنا الذى يركز على العملاء والتفانى فى تحقيق الكفاءة.
وقال Dylan Tey ، المدير المالى لشركة J&T Express: تعد هونج كونج مركزًا ماليًا عالميًا رائدًا، وتستضيف سوق رأس المال الأكثر ديناميكية فى آسيا، ونحن نفخر بشدة بإدراجنا فى بورصة هونج كونج، التى تجمع المصدرين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وأضاف: سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا لقيادة التحول فى صناعة الخدمات اللوجستية العالمية، وهذا لن يسمح لنا فقط بتقديم خدمات التوصيل السريع المحسنة لقاعدة أوسع من العملاء عبر المزيد من الأسواق، بل سيخلق أيضًا قيمة أكبر لمستثمرينا.
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