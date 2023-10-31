J&T Express تظهر لأول مرة فى بورصة هونج كونج

MENAFN - Al-Borsa News) شركة J&T Global Express Limited المزود للخدمات اللوجستية عالميا، تم إدراجها رسميًا فى المجلس الرئيسى لبورصة هونج كونج بموجب رمز السهم“1519”.

بلغ سعر الطرح العام 12.00 دولار هونج كونج لكل سهم، مع وصول صافى عائدات الطرح العالمى إلى 3.528 مليار دولار هونج كونج لم يتم ممارسة خيار التخصيص الزائد بعد.

يمثل هذا الإدراج فى هونغ كونغ خطوة مهمة إلى الأمام فى رحلة J&T Express نحو أن تصبح شركة رائدة عالميًا فى مجال الخدمات اللوجستية.

وتخطط الشركة لاستخدام الأموال التى تم جمعها من الاكتتاب العام لتوسيع شبكتها اللوجستية، وتحسين البنية التحتية الحالية، وتعزيز قدرات الشركة فى الفرز والمستودعات فى جنوب شرق آسيا والأسواق الأخرى.

وستستخدم أيضًا الأموال للتوسع فى أسواق جديدة وتنويع عروض خدماتها بالإضافة إلى البحث والتطوير والابتكارات التكنولوجية، حيث تسعى إلى تقديم خدمات لوجستية أسرع وأكثر ملاءمة للمستهلكين على مستوى العالم.

تأسست شركة J&T Express فى إندونيسيا فى عام 2015، وتوسعت بسرعة فى ست دول أخرى فى جنوب شرق آسيا قبل دخول السوق الصينية فى عام 2020 وفقًا لـFrost & Sullivan.

كانت شركة J&T Express هى مشغل التوصيل السريع الأول فى جنوب شرق آسيا من حيث حجم الطرود فى عام 2022، ومن بين الشركات الرائدة فى الصين من حيث حصة السوق.

ومن خلال الاستفادة من النمو القوى لأعمالها فى الصين وجنوب شرق آسيا، قامت الشركة بتوسيع نطاق وصولها إلى خمس دول فى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط فى عام 2022، وفى الوقت الحاضر تمتد عمليات التوصيل السريع لشركة J&T إلى 13 دولة.

وفى حفل الإدراج، شهد موظفو الخطوط الأمامية من أفرع J&T Express الـ 13 بما فى ذلك السعاة ومشغلو الإرسال وممثلو مراكز الاتصال، لحظة مذهلة للاحتفال بإدراج الشركة فى بورصة هونج كونج.

وقال Charles Hou، نائب رئيس شركة J&T Express: منذ تأسيسنا فى عام 2015، قامت J&T بتوسيع خدماتنا بسرعة وتعزيزها باستمرار، ويمثل إدراجنا فى بورصة هونج كونج اليوم علامة بارزة فى تطور الشركة.

وأضاف: نود أن نشكر عائلة J&T Express على عملهم الجاد وتفانيهم، وشركائنا على دعمهم الطويل الأمد، وعملائنا على ثقتهم بنا، نحن نعتز بجذورنا ونظل ملتزمين بربط العالم بسلاسة من خلال نهجنا الذى يركز على العملاء والتفانى فى تحقيق الكفاءة.

وقال Dylan Tey ، المدير المالى لشركة J&T Express: تعد هونج كونج مركزًا ماليًا عالميًا رائدًا، وتستضيف سوق رأس المال الأكثر ديناميكية فى آسيا، ونحن نفخر بشدة بإدراجنا فى بورصة هونج كونج، التى تجمع المصدرين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا لقيادة التحول فى صناعة الخدمات اللوجستية العالمية، وهذا لن يسمح لنا فقط بتقديم خدمات التوصيل السريع المحسنة لقاعدة أوسع من العملاء عبر المزيد من الأسواق، بل سيخلق أيضًا قيمة أكبر لمستثمرينا.