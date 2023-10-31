محفظة استثمارات المصرية تعاونى تسجل 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت محفظة استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاونى 1.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2022-2023.
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”المصرية تعاونى”، إن حجم محفظة الاستثمارات المالية للجمعية بلغ نحو 1.1 مليار حنيه نهاية يونيو الماضى تتوزع فى القنوات الاستثمارية التى تحقق أعلى عائد فى السوق ما انعكس بالزيادة على إجمالى الدخل من الاستثمار حيث بلغ 93 مليون جنيه.
وأضاف أبو العزم، أن حصيلة الأقساط المباشرة بلغت 447 مليون جنيه كما تم زيادة قيمة الأموال المخصصة لمقابلة حقوق حملة الوثائق لتصبح 273 مليون جنيه.
وبلغ فائض النشاط التأمينى نحو 52.8 مليون جنيه، فيما بلغ فائض استثمار أموال حقوق حملة الوثائق نحو 23.6 مليون جنيه.
وكشف العضو المنتدب عن إبرام الجمعية عدد من العقود التأمينية ساهمت فى تحقيق الجمعية لمستهدفاتها منها التعاقد مع البنك الأهلى المصرى لضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن التعاقد مع عدد من الجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر مثل شركة“إرادة” و”الخير” و”تمويلى” و”وسيلة – AUR”.
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