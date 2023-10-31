Tuesday, 31 October 2023 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محفظة استثمارات المصرية تعاونى تسجل 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023

10/31/2023 4:18:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت محفظة استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاونى 1.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2022-2023.

وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”المصرية تعاونى”، إن حجم محفظة الاستثمارات المالية للجمعية بلغ نحو 1.1 مليار حنيه نهاية يونيو الماضى تتوزع فى القنوات الاستثمارية التى تحقق أعلى عائد فى السوق ما انعكس بالزيادة على إجمالى الدخل من الاستثمار حيث بلغ 93 مليون جنيه.

وأضاف أبو العزم، أن حصيلة الأقساط المباشرة بلغت 447 مليون جنيه كما تم زيادة قيمة الأموال المخصصة لمقابلة حقوق حملة الوثائق لتصبح 273 مليون جنيه.

وبلغ فائض النشاط التأمينى نحو 52.8 مليون جنيه، فيما بلغ فائض استثمار أموال حقوق حملة الوثائق نحو 23.6 مليون جنيه.

وكشف العضو المنتدب عن إبرام الجمعية عدد من العقود التأمينية ساهمت فى تحقيق الجمعية لمستهدفاتها منها التعاقد مع البنك الأهلى المصرى لضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن التعاقد مع عدد من الجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر مثل شركة“إرادة” و”الخير” و”تمويلى” و”وسيلة – AUR”.

MENAFN31102023000202011048ID1107343229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث