محفظة استثمارات المصرية تعاونى تسجل 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت محفظة استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاونى 1.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2022-2023.

وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”المصرية تعاونى”، إن حجم محفظة الاستثمارات المالية للجمعية بلغ نحو 1.1 مليار حنيه نهاية يونيو الماضى تتوزع فى القنوات الاستثمارية التى تحقق أعلى عائد فى السوق ما انعكس بالزيادة على إجمالى الدخل من الاستثمار حيث بلغ 93 مليون جنيه.

وأضاف أبو العزم، أن حصيلة الأقساط المباشرة بلغت 447 مليون جنيه كما تم زيادة قيمة الأموال المخصصة لمقابلة حقوق حملة الوثائق لتصبح 273 مليون جنيه.

وبلغ فائض النشاط التأمينى نحو 52.8 مليون جنيه، فيما بلغ فائض استثمار أموال حقوق حملة الوثائق نحو 23.6 مليون جنيه.

وكشف العضو المنتدب عن إبرام الجمعية عدد من العقود التأمينية ساهمت فى تحقيق الجمعية لمستهدفاتها منها التعاقد مع البنك الأهلى المصرى لضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن التعاقد مع عدد من الجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر مثل شركة“إرادة” و”الخير” و”تمويلى” و”وسيلة – AUR”.