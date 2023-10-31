الذهب يتجه نحو أكبر ارتفاع شهري في عام وسط إقبال على الملاذات الآمنة

MENAFN - Al-Borsa News) استقر الذهب اليوم الثلاثاء قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو أيار، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من أكتوبر، أي قبل يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل.

ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية 8%، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2022.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1994.15 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2003.60 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم“يبدو أن اتخاذ إسرائيل نهجا مدروسا أكثر في توغلها بغزة خفف قليلا من مخاوف اتساع الأزمة في الشرق الأوسط”.

وتابع“مع ذلك، فإن التراجع إلى ما دون ألفي دولار يعد هامشيا فحسب، ولا يزال السعر يعكس المخاطر الكبيرة لتصعيد الصراع”.

وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يعدل بنك اليابان توقعاته للتضخم ويبحث تعديلات إضافية على صعيد التحكم في عوائد السندات خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر أن يصدر قرار بنك إنجلترا يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1$ إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية.

وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1124.69 دولار ويتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على تسعة بالمئة هذا الشهر.

رويترز