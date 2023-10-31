الين يهبط بعد تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية المتساهلة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع الين اليوم الثلاثاء بعد تمسك بنك اليابان بموقفه المتساهل في قراره المرتقب بشأن السياسة النقدية، مما خيب آمال المضاربين الذين توقعوا أن يبدأ البنك المركزي تشديد سياسته.

وفي ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين، قال بنك اليابان إنه سيحافظ على هدفه البالغ حوالي صفر بالمئة لسنداته الحكومية لأجل 10 سنوات بموجب برنامج التحكم في العائد.

وأدى ذلك إلى انخفاض الين حوالي 0.7% مقابل الدولار،‭ ‬متجاوزا عتبة 150 دولارا ليصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 150.12 دولار، قبل أن يستقر عند 149.93 دولار.

وبالمثل، قفز اليورو 0.5% تقريبا مقابل الين عقب القرار. وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة في أحدث تعاملات 158.87 ين.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفعت العملة الأمريكية على نطاق واسع، مع صعود مؤشر الدولار 0.24% إلى 106.41 في أحدث قراءة.

ويتجه اليورو على ما يبدو لتحقيق مكاسب طفيفة تبلغ 0.2% في أكتوبر، بعد شهرين متتاليين من الخسائر. واستقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.05925 دولار في أحدث تعاملات.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.21% إلى 1.2142 دولار، ويتجه لتكبد خسارة 0.5% لهذا الشهر، قبيل قرار بنك إنجلترا بخصوص سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

ونزل الدولار الأسترالي 0.42% إلى 0.6347 دولار أمريكي ويتجه لتكبد خسارة شهرية تزيد على واحد بالمئة.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.22% ليصل إلى 0.5831 دولار أمريكي ويتجه للانخفاض ثلاثة بالمئة تقريبا في شهر أكتوبر ، تحت ضغط الإحجام عن المخاطرة على مستوى العالم ومع قراءة منخفضة مفاجئة للتضخم المحلي في الربع الثالث أدت لتقليل فرصة رفع الفائدة مجددا.

رويترز