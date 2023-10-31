الين يهبط بعد تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية المتساهلة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع الين اليوم الثلاثاء بعد تمسك بنك اليابان بموقفه المتساهل في قراره المرتقب بشأن السياسة النقدية، مما خيب آمال المضاربين الذين توقعوا أن يبدأ البنك المركزي تشديد سياسته.
وفي ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين، قال بنك اليابان إنه سيحافظ على هدفه البالغ حوالي صفر بالمئة لسنداته الحكومية لأجل 10 سنوات بموجب برنامج التحكم في العائد.
وأدى ذلك إلى انخفاض الين حوالي 0.7% مقابل الدولار، متجاوزا عتبة 150 دولارا ليصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 150.12 دولار، قبل أن يستقر عند 149.93 دولار.
وبالمثل، قفز اليورو 0.5% تقريبا مقابل الين عقب القرار. وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة في أحدث تعاملات 158.87 ين.
وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفعت العملة الأمريكية على نطاق واسع، مع صعود مؤشر الدولار 0.24% إلى 106.41 في أحدث قراءة.
ويتجه اليورو على ما يبدو لتحقيق مكاسب طفيفة تبلغ 0.2% في أكتوبر، بعد شهرين متتاليين من الخسائر. واستقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.05925 دولار في أحدث تعاملات.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.21% إلى 1.2142 دولار، ويتجه لتكبد خسارة 0.5% لهذا الشهر، قبيل قرار بنك إنجلترا بخصوص سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.
ونزل الدولار الأسترالي 0.42% إلى 0.6347 دولار أمريكي ويتجه لتكبد خسارة شهرية تزيد على واحد بالمئة.
ونزل الدولار النيوزيلندي 0.22% ليصل إلى 0.5831 دولار أمريكي ويتجه للانخفاض ثلاثة بالمئة تقريبا في شهر أكتوبر ، تحت ضغط الإحجام عن المخاطرة على مستوى العالم ومع قراءة منخفضة مفاجئة للتضخم المحلي في الربع الثالث أدت لتقليل فرصة رفع الفائدة مجددا.
رويترز
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