هبوط الناتج المحلي الإجمالي السعودي 4.5% في الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض 4.5% في الربع الثالث من العام الجاري نتيجة لتراجع الأنشطة النفطية.
وأظهرت التقديرات السريعة التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 17.3% في الربع الثالث على أساس سنوي، مما قاد النمو الإجمالي للتراجع رغم أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت 3.6% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية 1.9%.
وتشير تقديرات المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ بشكل حاد في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي إلى 0.03%، مما يعني أن البلاد ستتجنب بالكاد الدخول في انكماش، كما يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
رويترز
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