هبوط الناتج المحلي الإجمالي السعودي 4.5% في الربع الثالث من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض 4.5% في الربع الثالث من العام الجاري نتيجة لتراجع الأنشطة النفطية.

وأظهرت التقديرات السريعة التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 17.3% في الربع الثالث على أساس سنوي، مما قاد النمو الإجمالي للتراجع رغم أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت 3.6% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية 1.9%.

وتشير تقديرات المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ بشكل حاد في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي إلى 0.03%، مما يعني أن البلاد ستتجنب بالكاد الدخول في انكماش، كما يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

رويترز