ارتفاع إنتاج مصافي النفط الروسية إلى أعلى مستوى منذ 7 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ حجم النفط المعالج في المصافي الروسية خلال الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، نحو 5.48 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ 7 أسابيع.
ووفقًا للبيانات التي نقلتها وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة، فإن هذا يشكل زيادة بنحو 210 آلاف برميل يوميًا عما كان عليه إنتاج المصافي في الأسبوع السابق.
ويرجع ذلك إلى تحسن إنتاجية المصافي مع قرب انتهاء أعمال الصيانة الموسمية، ما دفع متوسط معدل المعالجة اليومي في روسيا خلال الفترة بين الأول والخامس والعشرين من أكتوبر إلى 5.31 مليون برميل يوميًا.
ومع ذلك، ورغم الزيادة، فإن هذا المعدل المتوسط لا يزال أقل من 5.38 مليون برميل يوميًا المسجلة خلال شهر سبتمبر، حسبما تظهر البيانات.
ووفقًا لمحللي“كبلر- Kpler”، ستواصل المصافي الروسية رفع معدلات المعالجة، وستستعيد المصافي قدرة إنتاجية إضافية قدرها 250 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الثاني من نوفمبر مع انتهاء أعمال الصيانة.
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