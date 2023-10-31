ارتفاع إنتاج مصافي النفط الروسية إلى أعلى مستوى منذ 7 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ حجم النفط المعالج في المصافي الروسية خلال الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، نحو 5.48 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ 7 أسابيع.

ووفقًا للبيانات التي نقلتها وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة، فإن هذا يشكل زيادة بنحو 210 آلاف برميل يوميًا عما كان عليه إنتاج المصافي في الأسبوع السابق.

ويرجع ذلك إلى تحسن إنتاجية المصافي مع قرب انتهاء أعمال الصيانة الموسمية، ما دفع متوسط معدل المعالجة اليومي في روسيا خلال الفترة بين الأول والخامس والعشرين من أكتوبر إلى 5.31 مليون برميل يوميًا.

ومع ذلك، ورغم الزيادة، فإن هذا المعدل المتوسط لا يزال أقل من 5.38 مليون برميل يوميًا المسجلة خلال شهر سبتمبر، حسبما تظهر البيانات.

ووفقًا لمحللي“كبلر- Kpler”، ستواصل المصافي الروسية رفع معدلات المعالجة، وستستعيد المصافي قدرة إنتاجية إضافية قدرها 250 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الثاني من نوفمبر مع انتهاء أعمال الصيانة.

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