مجموعة السبع تدرس خطة لحظر الماس الروسي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعكف مجموعة السبع حاليًا على دراسة تفاصيل حظر مبيعات الألماس الروسي في الدول الأعضاء، والمتوقع تنفيذه بحلول نهاية أكتوبر.
وحتى قبل دخول الحظر حيز التنفيذ، يقول المنتجون إن العملاء الغربيين يتجنبون الأحجار الكريمة من روسيا – أكبر منتج للماس الخام في العالم من حيث الحجم، حيث تمثل 30% من السوق- وتحولوا للهند، حسبما ذكرت“رويترز”.
وفي ظل العديد من المقترحات قيد النظر، تناقش الصناعة حاليًا كيفية التحقق من بلد منشأ الماس، وأين ينبغي أن يتم ذلك، وما هي أحجام الحجارة، الخام أو المصقولة، التي ينبغي أن تخضع للحظر.
يأتي هذا في ظل تنامي التحديات أمام الطلب على المجوهرات الماسية بالفعل في الولايات المتحدة، موطن 55% من الطلب العالمي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والتعافي الضعيف بعد الوباء في الصين، والمنافسة من الماس الاصطناعي.
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