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مجموعة السبع تدرس خطة لحظر الماس الروسي

10/31/2023 4:18:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعكف مجموعة السبع حاليًا على دراسة تفاصيل حظر مبيعات الألماس الروسي في الدول الأعضاء، والمتوقع تنفيذه بحلول نهاية أكتوبر.

وحتى قبل دخول الحظر حيز التنفيذ، يقول المنتجون إن العملاء الغربيين يتجنبون الأحجار الكريمة من روسيا – أكبر منتج للماس الخام في العالم من حيث الحجم، حيث تمثل 30% من السوق- وتحولوا للهند، حسبما ذكرت“رويترز”.

وفي ظل العديد من المقترحات قيد النظر، تناقش الصناعة حاليًا كيفية التحقق من بلد منشأ الماس، وأين ينبغي أن يتم ذلك، وما هي أحجام الحجارة، الخام أو المصقولة، التي ينبغي أن تخضع للحظر.

يأتي هذا في ظل تنامي التحديات أمام الطلب على المجوهرات الماسية بالفعل في الولايات المتحدة، موطن 55% من الطلب العالمي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والتعافي الضعيف بعد الوباء في الصين، والمنافسة من الماس الاصطناعي.

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