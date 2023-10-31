الدلتا للسكر تربح 1.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الدلتا للسكر، بنسبة 91% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 1.4 مليار جنيه، مقارنة بربح 735.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.56 مليار جنيه، مقابل 3.08 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى حالة السوق التي سمحت بقيام إدارة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى توافر السيولة وانخفاض السحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة.

وتضمنت الأسباب كذلك قيام إدارة الشركة باتباع سياسة بيعية لأكثر من عميل مما أدى إلى وجود منافسة وعدم احتكار، أدت إلى سرعة تصريف وبيع المنتج بسعر اقتصادي مناسب.

وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، تعديل غرض شركة الدلتا للسكر، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.

ويتضمن التعديل إضافة نشاطي“تكرير السكر الخام لشركة الدلتا للسكر وللغير، إنتاج المخصبات الزراعية وتصنيع الاعلاف والمواد المرتبطة بالمولاس” إلى غرض الشركة.

كما تقرر قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لشركة الدلتا للسكر، طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.

وكذلك قيد تعديل نص المادة الخامسة للدلتا للسكر من نظامها الأساسي لتصبح بعد التعديل كما يلي:

” المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وكل إطالة او تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية“.

لتصبح الخمسون سنة تبدأ من 23 مايو 1978 وتنتهي 22 مايو 2028 وذلك وفقا للتأشير في السجل التجارى.

تضاعفت أرباح شركة الدلتا للسكر 3.2 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 323.8 مليون جنيه مقارنة بربح 76.81 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول لتصل 773.48 مليون جنيه، مقابل مبيعات 601.31 مليون جنيه بالربع المقارن من 2022.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى حالة السوق التي سمحت بقيام إدارة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى لتوافر السيولة وانخفاض السحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة.

كما قامت الشركة باتباع سياسة بيعية لأكثر من عميل أدى إلى وجود منافسة وعدم احتكار وسرعة تصريف وبيع المنتج بسعر اقتصادي مناسب.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 2.25 جنيه للسهم الواحد.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما وافقت العمومية على تجديد مجلس الإدارة لدورة جديدة اعتبارًا من يناير الماضي بتشكيله الحالي.

وكانت أكدت شركة“الدلتا للسكر”، أنها لم تتلقى أي عروض استحواذ جزئي أو كلي على أسهم الشركة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة اليوم الخميس، بخصوص ما نشر عن تحت عنوان“القابضة“ADQ” الاماراتية تتفاوض للاستحواذ علي حصة من الدلتا للسكر”

وحققت شركة الدلتا للسكر ارتفاعا بنسبة 121% فى صافى الأرباح المجمعة خلال العام الماضي، وفقًا للمؤشرات المالية غير المدققة.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع بلغ 850.4 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 385.01 مليون جنيه خلال العام السابق له 2021.

وأرجعت الشركة فى بيان لها، السبب وراء تلك الزيادة إلى حالة السوق التى سمحت بقيام الشركة بالبيع منذ بداية الموسم مما أدى إلى توافر السيولة، وانخفاض السحب على المكشوف وترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة.

وأضافت الشركة أن اتباع سياسة البيع لأكثر من عميل خلق منافسة على المنتج، مما أدى إلى سرعة تصريف وبيع المنتج.

وارتفعت إيرادات الشركة بنهاية العام الماضى إلى 3.76 مليار جنيه، مقابل 3.241 مليار جنيه خلال 2021.