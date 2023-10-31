الدلتا للسكر تربح 1.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة الدلتا للسكر، بنسبة 91% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 1.4 مليار جنيه، مقارنة بربح 735.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.56 مليار جنيه، مقابل 3.08 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى حالة السوق التي سمحت بقيام إدارة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى توافر السيولة وانخفاض السحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة.
وتضمنت الأسباب كذلك قيام إدارة الشركة باتباع سياسة بيعية لأكثر من عميل مما أدى إلى وجود منافسة وعدم احتكار، أدت إلى سرعة تصريف وبيع المنتج بسعر اقتصادي مناسب.
وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، تعديل غرض شركة الدلتا للسكر، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
ويتضمن التعديل إضافة نشاطي“تكرير السكر الخام لشركة الدلتا للسكر وللغير، إنتاج المخصبات الزراعية وتصنيع الاعلاف والمواد المرتبطة بالمولاس” إلى غرض الشركة.
كما تقرر قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لشركة الدلتا للسكر، طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.
وكذلك قيد تعديل نص المادة الخامسة للدلتا للسكر من نظامها الأساسي لتصبح بعد التعديل كما يلي:
” المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وكل إطالة او تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية“.
لتصبح الخمسون سنة تبدأ من 23 مايو 1978 وتنتهي 22 مايو 2028 وذلك وفقا للتأشير في السجل التجارى.
تضاعفت أرباح شركة الدلتا للسكر 3.2 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 323.8 مليون جنيه مقارنة بربح 76.81 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول لتصل 773.48 مليون جنيه، مقابل مبيعات 601.31 مليون جنيه بالربع المقارن من 2022.
وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى حالة السوق التي سمحت بقيام إدارة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى لتوافر السيولة وانخفاض السحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة.
كما قامت الشركة باتباع سياسة بيعية لأكثر من عميل أدى إلى وجود منافسة وعدم احتكار وسرعة تصريف وبيع المنتج بسعر اقتصادي مناسب.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 2.25 جنيه للسهم الواحد.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما وافقت العمومية على تجديد مجلس الإدارة لدورة جديدة اعتبارًا من يناير الماضي بتشكيله الحالي.
وكانت أكدت شركة“الدلتا للسكر”، أنها لم تتلقى أي عروض استحواذ جزئي أو كلي على أسهم الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة اليوم الخميس، بخصوص ما نشر عن تحت عنوان“القابضة“ADQ” الاماراتية تتفاوض للاستحواذ علي حصة من الدلتا للسكر”
وحققت شركة الدلتا للسكر ارتفاعا بنسبة 121% فى صافى الأرباح المجمعة خلال العام الماضي، وفقًا للمؤشرات المالية غير المدققة.
وسجلت الشركة صافى ربح مجمع بلغ 850.4 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 385.01 مليون جنيه خلال العام السابق له 2021.
وأرجعت الشركة فى بيان لها، السبب وراء تلك الزيادة إلى حالة السوق التى سمحت بقيام الشركة بالبيع منذ بداية الموسم مما أدى إلى توافر السيولة، وانخفاض السحب على المكشوف وترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة.
وأضافت الشركة أن اتباع سياسة البيع لأكثر من عميل خلق منافسة على المنتج، مما أدى إلى سرعة تصريف وبيع المنتج.
وارتفعت إيرادات الشركة بنهاية العام الماضى إلى 3.76 مليار جنيه، مقابل 3.241 مليار جنيه خلال 2021.
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