الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقالات والمداهمات الليلة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس، حيث شنت فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين بينهم نائب ونشطاء في حركة حماس.

ففي سلفيت،

اعتقلت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور ناصر عبد الجواد بعد مداهمة منزله في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، فيما اعتقلت

الحاج محمد شتات من بلدة بديا قرب سلفيت للضغط على نجليه الصحفي عبدالله شتات والمحامي مصطفى شتات لتسليم نفسيهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال زوجة النائب محمد مطلق أبو جحيشة من بلدة إذنا غرب الخليل، والبالغة 66 عاما، بهدف الضغط على زوجها النائب لتسليم نفسه، كما اعتقلت المحرر خلدون المحاريق من السموع جنوب الخليل، و الطالب في جامعة الخليل شادي سالم الرجوب من دورا جنوب الخليل، ويزن طه أبو سنينة ومجد الإسلام طه والطالب في جامعة البوليتكنك أحمد القواسمة، وسليمان عريف الدويك من مدينة الخليل.

وفي جنين نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم لعدد من المنازل في بلدة قباطية جنوب جنين تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة، واعتقلت المواطن إبراهيم محمد أبو الرب للضغط على نجله ياسر لتسليم نفسه، كما اعتقلت اياد باسم عساف، وخليل يوسف دمنهوري، وفراس سليمان كميل، ورياض أبو الرب، وفخري نزال.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر علاء الدين حمدان (30 عاما)، والمحرر فادي منذر رداد (42 عاما)، من بلدة صيدا شمال طولكرم، وأحمد ناصر، واياد أبو الحسن من ضاحية شويكة شمال المدينة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الفتاح الأغبر من منطقة شارع 16، كما اعتقلت أنور أفندي من منطقة المخفية، والمواطنين ياسين طه حمزة، وأحمد قرنفلة من شارع النجاح.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حميدان من مخيم عين بيت الماء غرب المدينة، والشاب إسلام لولح، بعد أن داهمت منزله في قرية زواتا وفتشته، والشاب سائد إسماعيل من منزله في قرية بيت ايبا غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قريتي روجيب، وبورين جنوب نابلس، واعتقلت أربعة مواطنين، بعد أن فتشت منازلهم، وهم: أمير عرايشه، وزكي مراد حلبي، من روجيب، ووسيم فراس منصور، وعمرو مراد نجار من بورين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فادي سعيد أبو فخيدة، من قرية راس كركر، وأيمن العطشان من قرية عارورة شمال غرب رام الله.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وسط اندلاع مواجهات واطلاق الرصاص، ما أدى إلى اصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في القدم .

واعتقلت قوات الاحتلال من مخيم الدهيشة عدد من المواطنين عرف منهم: جهاد معالي، وهشام عرفة، ووسام عرفة، ومحمد عرفة، وعلي أبو جودة، وأمير أبو عكر، وياسر شمروخ ونجله يوسف، وأمير لطفي سعد، ومحمد خالد مزهر، وباسل ناصر اللحام، ووسام صدقي خميس.بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم واعتقلت المواطنين خضر لطفي دعامسة، ومحمد عمر قوار، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، كما اعتقلت

الشقيقين أحمد وابراهيم العدوين من مخيم العزة شمالا، وعدي فقوسه من بلدة الدوحة غربا بعد دهم منازل ذويهم

وتفتيشها.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين محمد وسند الكسواني، والشابين حمزة ومحمد عليان حمدان ووالدهما، والشاب كمال شريف من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً عقب اقتحامها مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.



