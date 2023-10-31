حالة الطقس: ارتفاع طفيف نهارا وحالة من عدم الاستقرار الجوي مساء

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهاراً وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة (العظمى في القدس المحتلة 26 درجة مئوية)، وتتأثر البلاد في ساعات المساء بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأربعاء فيستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا نهاراً وباردا ليلاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام (العظمى 25 درجة مئوية بالقدس المحتلة)، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة فيكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا نهاراً وباردا ليلاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.