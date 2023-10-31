حالة الطقس: ارتفاع طفيف نهارا وحالة من عدم الاستقرار الجوي مساء

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهاراً وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة (العظمى في القدس المحتلة 26 درجة مئوية)، وتتأثر البلاد في ساعات المساء بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم غد الأربعاء فيستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الخميس يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا نهاراً وباردا ليلاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام (العظمى 25 درجة مئوية بالقدس المحتلة)، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم الجمعة فيكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا نهاراً وباردا ليلاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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