الجيش الإسرائيلي يحذر من تسلل طائرة مسيرة معادية قرب إيلات

الجيش الإسرائيلي يحذر من تسلل طائرة مسيرة معادية قرب إيلات
التاريخ
10/31/2023 4:16:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
ايلات/PNN-أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الاشتباه في اختراق طائرة مسيرة معادية أجواء مدينة إيلات على البحر الأحمر.
وأشارت قيادة الجبهة التابعة لجيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في المنطقة، دون تفاصيل إضافية.
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