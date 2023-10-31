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الجيش الإسرائيلي يحذر من تسلل طائرة مسيرة معادية قرب إيلات

10/31/2023 4:16:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ايلات/PNN-أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الاشتباه في اختراق طائرة مسيرة معادية أجواء مدينة إيلات على البحر الأحمر.

وأشارت قيادة الجبهة التابعة لجيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في المنطقة، دون تفاصيل إضافية.

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