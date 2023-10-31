قوات الاحتلال تفجر منزل صالح العاروري في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بلدة عارورة بالضفة الغربية.
وأصدرت قوات الاحتلال قبل أيام أمرا بمصادرة وهدم منزل العاروري بزعم تولي صاحبه أحد المناصب القيادية الكبيرة في حركة حماس، وحملته المسؤولية عن ما وصفته "بنشاطات إرهابية" استهدفت إسرائيليين وقوات أمنية وخلفت عددا كبيرا من القتلى في صفوفهم.
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