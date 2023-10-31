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قوات الاحتلال تفجر منزل صالح العاروري في الضفة

10/31/2023 4:16:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بلدة عارورة بالضفة الغربية.

وأصدرت قوات الاحتلال قبل أيام أمرا بمصادرة وهدم منزل العاروري بزعم تولي صاحبه أحد المناصب القيادية الكبيرة في حركة حماس، وحملته المسؤولية عن ما وصفته "بنشاطات إرهابية" استهدفت إسرائيليين وقوات أمنية وخلفت عددا كبيرا من القتلى في صفوفهم.

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